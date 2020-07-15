港區國安法：美國制裁香港　中大2項科學研究及交流將被叫停

美國總統特朗普簽署行政命令終止香港的特殊待遇地位後，本港學術界首當其衝，據指，美國內政部轄下地質調查局將終止與香港中文大學太空與地球信息科學研究所的合作，並會終止與中國和香港的富布賴特交流計劃（Fulbright exchange program），學界料有其他項目會受影響。

中大新聞與傳播學院客席講師梁啟智於Facebook貼文指，中大山頂「UC波」裏裝有衛星碟，專門接收遙感衛星數據，即監察地球的衛星圖片，可觀察何處有山林大火或水災，他慨嘆這項研究被「政治找上門」，身兼美國明尼蘇達大學地理學博士的梁指，學術本來無邊界，對政治找上門甚唏噓，自稱做地圖出身的他直言有朋友曾於研究所工作，並指：「我明白衛星圖片呢家嘢，好容易踩中所謂的「國家安全」，被第一個點名並不奇怪。」

中大網站有介紹富布賴特交流計劃，指該計劃是由美國政府資助的國際教育交流活動，以促進美國與世界各地人士互相認識。計劃在超過155個國家和地區運作，至今已為30多萬名學者、教育者、研究生和專業人士提供交流、教學及研究機會。時任中大校長沈祖堯則曾獲頒2014年富布賴特香港傑出學者獎。

中文回覆查詢表示，中大與美國地質調查局就有關地球科學科技合作議定書，已於2019年的11月完結，硏究所此後並沒有續簽有關合作議定書。