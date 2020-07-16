泛民稱強積金計劃搶劫打工仔　建制反駁斥滿口歪理

立法會今日(16日)續審開發處理強制性公積金註冊計劃行政工作的中央電子平台(積金易平台)的《2019年強制性公積金計劃(修訂)條例草案》，有民主派議員怒斥強積金計劃搶劫僱員，令僱員辛苦得來的薪金年年虧蝕，隨即被建制派議員反駁指滿口歪理，直斥沒有引述正確的數據，又指僱員可以自行選擇收取不同管理費用的強積金計劃。

條例草案旨在賦權強制性公積金計劃管理局成立積金易平台，容許市民於中央系統管理強積金戶口，並減低行政費用。議員鄺俊宇怒斥每年立法會會期總有一、兩條有關強積金的條例草案小修小補，認為問題在於計劃本身不能達致保障市民退休生活的目的。鄺俊宇大鬧強積金計劃「打劫打工仔」，令薪金儲蓄年年虧蝕，還要支付高昂的行政費用，賺錢則歸於基金公司。

主席梁君彥三度警告鄺俊宇離題，但鄺俊宇指梁應容許他繼續發言，稱「我唔想朝早未擘大眼就爆你」，其後多位建制派議員怒斥鄺態度傲慢，不尊重立法會及主席。

保險界議員陳健波發言時狠批鄺俊宇滿口歪理，沒有引述正確的數據，指僱員可以自行選擇收取不同管理費用的強積金計劃，並舉例指俗稱「懶人基金」的預設投資策略最高只需支付0.9%行政費。陳更「暗寸」鄺，指議會充斥很多「騙子」，但「騙子」卻得到最多選票。陳又認為現時需大量人手處理強積金文書工作，效率低又不環保，相信設立積金易平台可提升效率及調低行政費。

另外，根據政府所述，強積金計劃目前約有440萬名計劃成員、約1000萬個賬戶分布在28個強積金計劃中，難有統一標準。而每年約3000萬總強積金行政交易中，以紙張進行的有逾65%，導致強積金制度行政成本高昂。

會計界議員梁繼昌質疑，積金易平台可否將用戶的不同戶口順利整合。對於政府早前聲稱大部分強積金計劃的行政工作可於2024年至2025年遷移至該平台，他質疑該平台會否與其他政府大型工程一樣，遲遲未能完成，直言如政府在2025年底前未能完成應當問責。