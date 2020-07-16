治貓絕症山寨藥湧社交平台　藥劑師質疑成效　憂貓「死得仲快」

貓咪頭號殺手之一的傳染性腹膜炎，死亡率甚高，近年美國有專家展開研究兩款藥物治療傳染性腹膜炎，但藥物仍處於實驗階段，內地已湧現多間山寨藥廠製造出仿冒藥，網上社交平台及淘寶網均有售，近期有關山寨藥更湧至香港貓界，在網上黑市販賣山寨藥給本地貓主。有關藥物來歷不明，但貓主為了救貓一命，有人不惜花費數萬港元買藥。有學者指有關藥物在港未經註冊，且注射藥物需由獸醫在場監督，呼籲貓主勿以身試法。

有報道指，本地多個社交平台湧現治療貓咪的傳染性腹膜炎山寨藥，有關藥物由內地山寨藥廠製造，已分銷各地，最近更流入本港高價販賣，針藥費每支由數百至千多港元不等，有部分賣家聲稱貓咪要每日注射，整個療程可高達數萬港元。由於貓咪患上傳染性腹膜炎後存活率極低，不少貓主抱著「橫掂都死」的心態而搏一搏，令黑市山寨藥有價有市。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，這些不明來歷的內地山寨藥安全性及成效存疑，認為藥廠可能從一些途徑取得了與美國實驗藥物相似的藥方，但成分是否完全一樣則成疑。他又指山寨藥廠一般欠缺品質監控，原材料的純度未必百分之百，當原材料有雜質，這些藥物可能會產生有害副作用，甚至有毒物質，藥效亦會下降，「分分鐘隻貓打咗針反而加劇咗病情惡化，死得仲快。」

他又說，山寨藥未在港正式註冊，非法管有、售賣及使用未經註冊的藥劑製品，均觸犯《藥劑業及毒藥條例》；即使為動物進行醫療行為，例如注射藥物，亦需有獸醫在場監督，否則觸犯《獸醫註冊條例》。他呼籲貓主勿以身試法，否則誤墮法網，亦不要冒險去購買相關藥物，「實會有成功例子，先令到你相信同埋去買」，但藥物成效存疑下，胡亂試用反而傷害了動物。東網正向衞生署查詢，正候回覆。