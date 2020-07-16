明日大嶼明插隊財委會申撥款　環團狠批罔顧巿民所急

在新冠肺炎疫情肆虐下，巿民及各行各業極待政府撥款救亡；惟政府卻罔顧民生所急，不理大眾及環保團體多番反對，明日(17日)再插隊向立法會財務委員會申撥5.5億港元，進行「明日大嶼」中的「中部水域人工島相關研究」，企圖硬闖財委會最後一次會議以取得撥款。環保團體狠批政府有棕地不規劃，強推大白象工程，加上疫情當前，政府面臨財赤，耗資巨額進行填海研究，是推市民於水深火熱之中，強要民眾承擔巨大開支，促請立法會議員反對撥款。

綠色和平明日將帶同有10萬人聯署反對明日大嶼的請願信，到立法會交給議員，促請立法會議員否決撥款申請，堅守大嶼山。綠色和平認為疫情已重挫本港經濟，當局預期財政赤字高達逾2700億港元，政府仍就明日大嶼計劃「硬闖關」，強推造價至少6240億港元的明日大嶼發展計劃，只會令香港財政雪上加霜，亦大大破壞珍貴的海洋生態。促請政府善用公帑，不應用於大白象工程，應發展比填海更具成本效益的棕地。

綠領行動總幹事何漢威亦指，填海並非土地規劃的最佳選擇，香港仍有很多棕地未發展。政府貿貿然用最貴、不環保、又無法「返轉頭」的方案是不負責任；加上香港因疫情正面對很大的財政赤字，要港人承擔這樣大的工程開支並不合理，促請立法會議員反對有關撥款。

守護大嶼聯盟發言人謝世傑亦指，疫情當前，政府要動用數千億港元紓困，何解仍死心不息要強推明日大嶼，不聽民意將之撤回，要與市民對着幹。他不排除政府是擔心下屆立法會選情不利，「趁立法會仍有自己人是主場時，(將明日大嶼)推上立會通過」，他呼籲泛明議員緊守崗位，勿讓人有機可乘。

謝世傑續指，香港有千多公頃棕地可用，有足夠土地可供規劃，不用填海。他又指近期海沙價格再度上揚，填海成本將是天價，填海是海上的癌細胞，一旦工程展開便不能中斷，堅決反對有關工程進行。

世界自然基金會香港分會（WWF）海洋保育經理林言霞表示，填海工程會將海豚族群本已所剩無幾的棲息地之完整性，進一步減低。填海不但會對環境造成災難性的破壞，而且亦是昂貴的增加土地供應方法。

議員尹兆堅批評政府，突然將議程擺上財會，是想「偷雞」過關，呼籲市民參加環保團體的聯署，要求政府撤回申請，將有關撥款用於抗疫工作會更好。