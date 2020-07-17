你要知：喉嚨乾飲蜂蜜水非王道　配搭豆品係大忌

不少人以為喉嚨不適飲蜂蜜水可紓緩，但絕非人人適合。

蜂蜜有降膽固醇、抗氧化功效，有人遇上喉嚨不適，亦會以飲蜂蜜水紓緩不適感。不過其實蜂蜜絕不可以亂食，配搭不宜，更可能令身體出現問題甚至「中毒」。

註冊中醫師許懿清指出，蜜糖和蜂蜜並非完全等同，蜜糖可以有很多雜質或其他糖類滲入，而蜂蜜則特指由蜜蜂採蜜後於蜂巢釀出的物質。而不同花蜜釀出的蜂蜜，都會令蜂蜜的性質有所不同，例如槐花蜜偏涼，龍眼、荔枝蜜就偏溫。

在天氣非常乾燥情況或者於乾燥環境生活的人，定期飲蜂蜜水甚至將蜂膠含在嘴裏，確實有滋潤及殺菌作用。對於肺虛而燥的咳嗽或者喉嚨不適，品質較好的蜂蜜亦有潤燥止咳以及紓緩喉部不適的功效，而胃虛、緊張或肌肉收縮引起的胃痛，蜂蜜都有緩急止痛功效。

不過並非所有情況食用蜂蜜都對身體有好處。如果風熱感冒或者肺熱咳嗽初起，可能會出現喉嚨痛、聲音沙啞等症狀，此時飲用蜂蜜水或直接食用蜂蜜，有機會惹痰令喉嚨痛或咳嗽問題加劇。

而1歲以下嬰兒絕不應該食用蜜糖，因為天然蜂蜜含有肉毒桿菌孢子，可能導致嬰兒肉毒中毒。許懿清認為，安全起見，2歲以上才開始進食蜂蜜就更加安全。另外，蜂蜜不適宜與豆漿、豆類製品或者牛奶一同食用，由於蜂蜜內含有機酸，遇到豆漿、牛奶中的蛋白質會出現沉澱，形成「鈣化」，不但令人難以吸收當中的營養，嚴重者可能出現鈣化結石，影響身體健康。

雖然蜂蜜本身含有豐富營養，不過用錯沖調方法，分分鐘吸收不到，還導致「一肚氣」。由於蜂蜜本身含有礦物質、多種維他命、微量元素等營養，如果用超過攝氏60度高溫熱水沖調，會破壞部分維他命、酶等活性成分，令營養成分大減。但以室溫水或者冰水開蜂蜜，由於溫度不夠高，需要不停攪拌令蜂蜜融化，就會將「風」撞進蜂蜜水，所以亦不適宜。

如果胃弱的人士、小朋友或者長者，胃內有太多風就很容易出現脹氣，更可能導致嘔吐。許懿清建議用攝氏50至60度溫水沖調蜂蜜，既可以保持營養成分，味道口感亦較佳。