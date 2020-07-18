雅蘭迎囍聚會群組多人確診　無戴口罩合照言談甚歡

再有飲食群組染疫。衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（18日）在記者會指，旺角雅蘭中心稻香群組新增2名確診個案，累計有4人確診。消息指，涉事群組是上周四(9日)在雅蘭中心4樓稻香集團的迎囍酒樓舉行的「慶回歸創輝煌歌舞晚會」，從網上的短片所見，不少參加者沒有戴口罩，談笑甚歡。

張竹君表示，聚會7月9日舉行，筵開10多席，其中4人確診，同一場合另一名參加者亦初步確診。張補充，聚會參加者曾一起吃飯、唱歌，但不一定互相相識，中心須向活動主辦者了解情況以追蹤接觸者。

消息指，該聚會為「慶回歸創輝煌歌舞晚會」，出席人士包括公共小型巴士總商會凌志強、海南省政協林博等人。林博引述主辦方員工指，有人出席晚會後確診，但他不認識該人士。他指當晚所有人入場時都會經過門口的體溫探測器，自己現時無病癥，但會自行採集深喉唾液樣本作檢測。

凌志強則表示，當晚的確有出席慶回歸晚會，但未知有無人確診，衞生防護中心亦無聯絡他去做檢測，表示不擔心，因自己除了在影大合照時均有佩戴口罩，在場只逗留了約40分鐘。他形容當晚共有10多圍，約70至80人在場。

稻香集團表示，雅蘭中心分店3樓及4樓由即日起暫停營業，進行全面消毒清潔。而該分店未接獲有員工不適，但會安排當日值班員工即時回家休息14天，並與衞生防護中心跟進，盡快安排員工進行病毒檢測。