我有正能量：保育梅子林古村　盼傳客家文化

繁華都市背後，不少地點偏遠的傳統村落逐漸消失於荒野之中，位於新界東北的梅子林村亦不例外。這條有近400歷史的客家村落隨着原居民的遷出而變得破落，昔日熱鬧興盛的日子不再。近年有熱愛本地文化的有心人，花上大量時間和心力，以藝術活化荒廢村落，助都市人認識客家文化同時，重拾和大自然的連繫。

清朝年間，大量客家人抵港落地生根，及後演變成香港4大民系之一。其中位於沙頭角的梅子林村有不少客家人落地生根。但村落敵不過城市的急速發展，60、70年代大批村民因交通不便而搬離，漸漸沒落。

「嗰時仲係學生，要出去返學。」村長曾玉安在村內長大，於70年代搬到市區，但仍不時回來察看。對於梅子林村的衰落，曾村長不無感嘆；他憶述村子最繁榮時期有約16戶定居，村民人數接近80人。但隨眾人離去，村內一度因無人打理而雜草叢生。曾村長認為居民的離去是時代巨輪驅使，但他希望活化梅子林村，吸引更多人到訪，令客家文化得以承傳，「好希望大家可以感受到客家人嗰種努力上進嘅精神！」

「天、地、人 - 梅子林藝術活化計劃」於去年展開，由沙頭角文化生態協會、旅行家有限公司與港大公民社會與治理研究中心合作，在村內設立文化中心，透過舉辦各項藝文活動、工作坊和導賞活化古村，以推廣自然生態、人文特色和客家文化。

在眾人努力下，梅子林村漸漸回復生氣。從山徑眺望，一棵枝葉茂盛的荔枝樹映入眼簾；樹下是一排排梯田，田間植滿新種不久的果樹；梯田和樹林間的部分古屋以青磚建成，保留傳統客家建築的特色。其中一間村屋改建成「梅子林故事館」，在假日時招待遊人。館內除了展出涼帽、彩釉陶缽及板櫈等原居民使用的日常用品外，亦有以天然材料仿製成的竹節蟲和龍眼雞等鄉郊常見的昆蟲，以及生態攝影等藝術作品。

儘管建築物經不起時代洗禮，只剩下數面殘牆，但藝術家就地取材，在古屋的牆上畫下一幅幅壁畫，記錄當地生態及村民的生活點滴。壁畫《悠閒的牛》便描繪牛群自原居民遷出後「失業」的境況，牛隻身後豐碩的荔枝樹則象徵村民對生活的美好昐望。

「呢度嘅村民會靠山食山，會用梯田種嘢，自給自足，生活都好富足。」沙頭角文化生態協會主席李以強（Charles）指梅子林村的地理位置偏僻，令附近的生態得以保存。Charles每星期都會抽空到梅子林村，他慶幸村落去年終於獲批電力供應，令計劃可順利舉行。Charles希望藉活動令訪客更了解客家文化，學會保育，「未來想舉辦更多活動，令多啲人可以感受回歸大自然嘅生活。」

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