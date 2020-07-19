藝人施匡翹病毒指數近零　經理人男友麥德羅呼吸困難

歌手施匡翹成為首位確診新冠肺炎的香港藝人，連帶有密切接觸的經理人劉麗萍(Apple)及劉的男友麥德羅等同告中招，眾人現時留院治療。確診及入院一天的Apple及施匡翹至今依然沒有任何病徵，今早醫院再為二人進行深喉唾液檢測，新冠肺炎病毒指數接近零，所有檢查報告都顯示逐漸康復，Apple及施匡翹多謝各界關心及問候，向所有擔心及受影響的人深感歉意，並祝福大家平安無事及健康。

惟麥德羅病情略為反覆，今早呼吸困難，麥德羅服藥後正昏睡，公司代為轉述指他會努力加強意志力對抗惡菌。

Apple指自己現時仍在伊利沙伯醫院隔離病房留醫，無發燒、咳或喉嚨痛，血壓正常，醫生表示佢屬於低風險感染者，觀察後無事就可以出院。而Apple留醫期間亦有在醫院打坐，為所有確診者及接觸者唸經。

施匡翹亦表示自己已冇大礙，一直都未有出現任何病徵，今日佢暫時感覺良好：「尋日我真係好忙亂，咩都唔識點處理，自己一個去急症室求診。依家我情況穩定、正常，我聽日都會再去檢查，自己驗血、X光等都顯示正常！我係想同大家講聲唔好意思，令到娛樂圈咁多人都咁擔心，因為一直到依家我同我經理人都冇任何嘅病徵，真係冇諗過會發生呢件事，我都祝福大家可以早日康復。」施匡翹續呼籲接觸過佢哋嘅人要盡快去做檢查，平時都一定要戴好口罩，小心病毒，並望Apple、麥德羅等早日康復。