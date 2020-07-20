佔中案9人提上訴　上訴庭明年3月開庭處理

上訴庭明年3月開庭處理佔中案的上訴，圖為9名上人。

發起及煽動2014年違法佔領行動的戴耀廷、陳健民、朱耀明等9人，去年4月被法庭裁定串謀作出公眾妨擾及煽惑他人作出公眾妨擾等罪罪成，他們均提出上訴，上訴庭原定於今年2月24至26日處理他們的申請，惟司法機構當時應新冠肺炎疫情僅維持有限度運作，決定把原本的審期擱置。司法機構的網頁顯示，上訴庭已定於明年3月2日至4日開庭處理他們的申請。

9名上訴人包括戴耀廷、陳健民、朱耀明、陳淑莊、邵家臻、張秀賢、鍾耀華、黃浩銘及李永達，當中戴耀廷及陳健民被判監禁16個月，邵家臻與黃浩銘則被判監8個月，餘下5名被告分別被判處緩刑及社會服務令。陳健民、邵家臻、黃浩銘等3人已服刑完畢，戴耀廷在服刑約16個星期獲准保釋外出等候上訴。

戴耀廷、陳健民及朱耀明在案中被裁定1項串謀作出公眾妨擾罪罪成；戴耀廷、陳健民、陳淑莊、邵家臻、張秀賢及鍾耀華被裁定1項煽惑他人作出公眾妨擾罪罪成；陳淑莊、邵家臻、張秀賢及鍾耀華被裁定1項煽惑他人煽惑公眾妨擾罪罪成。黃浩銘被裁定煽惑他人作出公眾妨擾及煽惑他人煽惑公眾妨擾2罪成立、李永達則被裁定1項煽惑他人作出公眾妨擾罪成立。