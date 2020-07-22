劏房女生來港3年獲佳績　望入三大讀商科改變命運

知識改變命運，就讀慕光英文書院的女生蘇琪在文憑試獲得佳績，除中文科獲5**外，她的數學亦獲5*，其他英文、通識、物理及化學亦獲得5，這名前年由福建泉州來港的女孩，在短短3年克服了語言及學習的困難，希望稍後進入港大、中大及科大就讀商科。她與父母居於劏房、家境一般，被問到會否與家人慶祝考獲佳績時，蘇琪說：「孝順父母就係最大的慶祝」！

蘇琪坦言，「有些成績係預料之外」，其中，她本預期英文科只會取得4分，估計寫作有超水準表現，令成績有所突破。她想報讀商科，目標是升讀本地三間大學。

回想應考前後，蘇指去年的社會事件曾令她萌生離港意念。該校校長梁超然亦指，蘇曾因香港環境動盪，曾考慮返回內地，到復旦或北京大學，最後都決意留港。蘇解釋，因為香港學習資源多，較內地多元化，本地亦多做生涯規劃，有不同平台表現自己能力，都是內地沒有，她稱：「要對自己以及父母負責，唔可以畀其他嘢影響」。如今她希望留港讀書，日後對香港有所貢獻。

蘇琪自小已嚮往來港讀書，為圓女兒心願，蘇琪的父母放棄內地穩定工作和良好居住環境，一同來港。不過，剛來港，她便碰上廣東話、英語及通識科三大困難，蘇琪的班主任兼英文老師李嘉淇指，當時蘇的英文水平只有中二水平，「上堂有時講班務，但她聽不明白，要用普通話解釋。」蘇沒有放棄，日夜勤練勤説英語，大約一年多後英文突飛猛進，更獲校方破例全資資助她應考IELTS，去年更獲考獲達7分水平。亦有老師稱讚蘇行為自律和有計劃，每次都會安排自己做適量練習，又敢於發問帶動全班同學。

香港居不易，蘇家在港的居住環境比在內地居所的睡房還要小，下樓要落六層樓，家境亦不富裕：「以前想報讀英文補習，但要好多錢」，但家人仍全力支持，每月1000元照付不誤。所以，考獲佳績後，蘇琪亦向父母説，「你哋真係好辛苦，多謝你哋」。