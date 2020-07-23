港區國安法：七一遊行灣仔放置爆炸品　警拘2男檢40克炸藥

警方在7月1日港島區有市民舉行遊行時，在當晚7時40分，於灣仔軒尼詩道集成中心對開，發現一個紙箱傳出爆炸聲及冒煙，證實箱內有2個膠水樽，其中一個破裂變形兼有燒過痕迹。爆炸品處理課人員經檢查後，證實樽內沒有爆炸品，僅是合成的可燃燒化學品，燃燒時可冒出濃煙。至今日(23日)，警方拘捕2名涉案男子。

灣仔警區刑事女總督察陳倩媛表示，警方經翻看大量閉路電視錄影及深入調查後，發現2名男子曾在附近一帶出現及有顯著行為，因此得以鎖定涉案疑人。今早分別在馬鞍山及堅尼地城，以涉嫌導致相當可能危害生命或財產的爆炸罪名，拘捕2名姓袁(29歲)及姓李(31歲)男子，他們報稱會計文員及科學學習班導師。

警方在李的住所及北角一處所內，檢獲數樽灰黑色粉末，多樽白色粉末，數樽煞車油，多袋臭粉及漂白餅，數十支膠水管駁口，以及一些小型玻璃樽，還有小量塑膠精靈球，懷疑該些物品用作製造炸藥材料，因此李亦涉嫌管有炸藥被捕。爆炸品處理課人員其後到場檢驗有關粉末，並於灰黑色粉末中檢獲約40克低能量炸藥，另在塑膠精靈球內亦發現山埃。

警方調查發現，涉案北角處所是一間小朋友學習中心，是其中一名疑犯的工作地點，警方強烈譴責有人利用工作便利，將危險品放置於有機會危害公眾人士、尤其是小朋友的地方的行為，除極不負責任外，亦會對人身安全構成重大威脅。警方將調查該些爆炸品是否作合法用途，有關化學品的性質需作進一步檢驗。

警方重申，導致爆炸及管有爆炸品屬嚴重罪行，除對公眾安全構成重大威脅外，亦有機會引起公眾恐慌，根據《刑事罪行條例》第53條，導致相當可能會危害生命或財產的爆炸，無論有否對人身或財物造成實際傷害，均屬犯法，一經定罪，最高可判處終身監禁。《刑事罪行條例》第55條，任何人在無合法目的下管有屬於爆炸品的任何物品都屬違法，一經定罪，最高可判處監禁14年。