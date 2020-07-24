發揮想像潛能！即上《賞您睇》換「小小科學家」課程

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小朋友想像力豐富，有天馬行空的想法，都要有地方讓他們發揮！東網《賞您睇》為一眾家長及小朋友着想，與EAV Education House (STEM) 合作，讓讀者自選「Lego Education 60分鐘課程」或「DIY鬼口水體驗」乙次，寓教於樂、讓小朋友啟發創意及潛能。

有參加《賞您睇》的東網會員，只要按去「兌換禮物」，即可用1000枚on.cc coins，免費參加價值495港元的「Lego Education 60分鐘課程」1堂或「DIY鬼口水體驗」1次。

LEGO Education 課程融合STEM理念，以年齡分組，由專人小班教授，為介乎3至11歲的小朋友提供不同的LEGO Education課程，由淺到深學習，以有趣和互動方式探索科學奧秘，提升小朋友對科研的興趣。導師更會推薦成績優異的學生參與各類比賽，例如國際奧林匹克機器人大賽（WRO）、創協盃、APRA亞太機械人聯盟競賽等。

「DIY鬼口水體驗」則讓小朋友在製作過程中，透過鬼口水的手感及聲音，令小朋友放鬆心情，是課餘時的減壓好活動。EAV Education House(STEM) 提供的鬼口水 DIY套裝包括膠水、食用色素、甘油、香味劑、沖洗用藥水及蘇打粉，場內有超過100多種配件供小朋友自製獨有的鬼口水。提供的材料更符合美國安全標準，絕對玩得安心又放心。

讀者在成功兌換後，會獲發一張電子代碼。屆時只要透過WhatsApp 9710 9847，聯絡中心職員預約其中一個課程及聲明使用電子代碼，並於課堂時向職員出示東網手機APP之電子代碼，便能參加心儀課堂。

上課地址：EAV Education House (STEM)

香港淺水灣海灘道28號the Pulse 2樓201F號舖

上課日期：DIY鬼口水體驗︰星期一至五；LEGO Education︰星期二、三、四

上課時間：上午10時30分至下午6時

預約電話：9710 9847 (WhatsApp)

記住！只要做齊每日三大任務：即「每日簽到」、閱讀「指定即聞」、以及各篇即時新聞，每周最多可儲到逾千枚on.cc coins，拎走心儀禮品絕無難度！部分精選禮品仲會隨時添加，記得睇實《賞您睇》！

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