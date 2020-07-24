中國宣布關閉美國駐成都總領事館　撤銷運行許可

中國外交部周五（24日）上午通知美國駐華使館，中方決定撤銷對美國駐成都總領事館的設立和運行許可，並對該總領事館停止一切業務和活動提出具體要求。

7月21日，美方單方面挑起事端，突然要求中方關閉駐休斯敦總領事館，嚴重違反國際法和國際關係基本準則及中美領事條約有關規定，嚴重破壞中美關係。中方上述舉措是對美方無理行徑的正當和必要反應，符合國際法和國際關係基本準則，符合外交慣例。

中美之間出現目前的局面，是中方不願看到的，責任完全在美方。中方再次敦促美方立即撤銷有關錯誤決定，為兩國關係重歸正常創造必要條件。

在中國外交部發出通知後，內地官媒隨即發文，強調事件是美方霸凌挑釁在先，中方被逼無奈反擊。官媒稱，近期美方在中美關係上挑起事端已到了歇斯底里的地步，包括白宮官員持續污名化中國；將新冠病毒起源政治化；美方動用國家機器打壓中國企業；無理刁難中國駐美外交領事人員；對中國駐美外交機構和人員的炸彈和死亡威脅；對在美工作的中國記者實施新簽證限制；對中國在美留學人員進行恐嚇、盤查，甚至無端拘押等。

文章指出，美方在外交上打「中國牌」的目的，是想通過甩鍋轉移目標、轉嫁矛盾，並通過污名化、政治化、標籤化手段抹黑中國，以提高不斷下滑的民調支持率。文章引用美國前國務卿基辛格告誡稱，中美除了合作別無選擇，雙方承受不起發生衝突的代價。