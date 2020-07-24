新增123宗確診再創單日新高　包括115宗本地個案

新冠肺炎疫情持續爆發，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今午(24日)公布，香港新增123宗確診個案，其中8宗為輸入個案，其餘115宗則為本地確診，累計病例達2372宗，連續3日單日破百及創新高。國家衞生健康委與廣東省衞生健康委今日與港澳政府舉辦疫情防控特別視頻會議，國家衞健委轉達了中央對港澳抗擊新冠肺炎疫情措施和成果的肯定，並對香港近期疫情發展表示關心，將應香港特區政府抗擊疫情需求提供一切必要支持。

輸入個案方面，其中3人為菲律賓海員、1人為印度海員及1人為印度空中服務員。至於本地病例，當中有62宗與之前的個案有關連，其餘53宗源頭未明，包括1人在土瓜灣海鮮檔工作、1名在何文田明星酒家工作的人士。另有多間護老院員工和長者確診。

屯門富臨群組再多2宗確診，2人分別在本月11及14日到酒樓用膳；旺角稻香群組亦多4人確診；另有1名警員及1名消防員染疫；紅磡街市有1名清潔工及1名乾貨檔主中招。

此外，今日新增一名確診者為上門護理員，患者傳染期間曾到訪2至3戶家庭照顧長者，防護中心會進行追蹤。張竹君指，社區有不少個案很可能由照顧者或家人傳播，故照顧者的防感染措施十分重要，如感不適應馬上求診，社署亦正安排檢測予職員。

醫院管理局總行政經理(醫療成效及科技管理)庾慧玲表示，昨日(23日)確診新冠肺炎的捐血人士，接受其紅血球輸血的病人，昨日已返回瑪嘉烈醫院作檢查，測試結果呈陰性，病人亦無異常反應，院方會持續觀察其狀況。至於確診者所捐的血液亦有進行測試，結果呈陰性。

她又提及，聯合醫院一名女運作助理昨日初步確診，她負責貨倉及後勤工作，7名職員被列作密切接觸者，須接受檢疫。

庾表示，鯉魚門公園渡假村社區隔離設施今日起啟用，共有23名病人從不同醫院轉到鯉魚門渡假村，現時病床使用壓力大，希望未來有更多適合病人可轉到渡假村。被問到本港出現多宗院舍個案，會否憂慮呼吸機及人工肺存量不足應付，她指，現時醫管局有約1500個呼吸機，逾20個人工肺，專家小組會按個案情況決定使用。