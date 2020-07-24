屯門項目申增伙數20倍被拒　新地入稟提覆核

新鴻基地產去年向城市規劃委員會申請，更改其屯門藍地住宅項目所在地段的土地分類，建議增加地積比迕及擴大地盤範圍與密度，單位數目增至1998伙，較2014年擬建的低密度發展僅96伙，激增近20倍。惟城規會在今年4月駁回新地的要求。持有這幅土地的公司，於昨日（23日）入稟高院原訟庭申請司法覆核，指城規會作決定時，未有全面考慮相關因素，因此並不合理，法庭應當將之撤銷。

本案申請人仲英有限公司表示，城規會駁回其申請的理據，是指土木工程拓展署正為相關地段進行全面性的可行性評估，研究地點是否適合用作興建公共房屋。此外，城規會亦指申請人未能證明，其建議實行時不會對有關地段的食水供應、交通情況及考古學價值造成負面影響。不過申請人認為上述理由，並不足以駁回其申請。

申請人指出，土木工程拓展署的評估現時只在初步階段，城規會不應將之列入考慮因素，以此作為否決修改土地分類的理由。申請人指城規會的說法，有令人感到優待公營房屋多於私人發展之嫌。而且規劃署亦沒有向城規會作出充足解釋，如果在有關地段興建公營房屋，是否會與申請人的私人房屋發展計劃有牴觸。至於申請人的計劃會否影響食水交通等問題，城規會就完全依賴其他政府部門的說法，並無作出獨立判斷，亦無向部門作出必要的諮詢。