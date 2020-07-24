內地官媒斥滙豐捏造罪證陷害孟晚舟　行為極不光彩

加拿大卑詩省最高法院周五（24日）公布華為太子女孟晚舟引渡案的下一階段庭審證據材料，內地官媒指出，根據公開證實表明，所謂「孟晚舟案」完成是美國一手炮製的政治案件，罪名純屬虛構，指控不堪一擊；官媒又批評，滙豐銀行參與構陷，惡意做局、拼湊材料、捏造罪證，扮演極不光彩的角色。

官媒引述美國向加拿大法院提交的《案件起訴記錄》稱，孟晚舟對滙豐「隱瞞」了華為與香港星通技術有限公司（簡稱香港星通）的關係，「誤導」滙豐繼續向華為提供銀行服務，滙豐因此違反美國對伊朗制裁法案，面臨民事和刑事罰款的「風險」，孟晚舟對滙豐構成「欺詐」；惟案件「唯一關鍵證據」是孟晚舟交給滙豐的一份PPT文件，當中包括PPT全文，以及滙豐與華為的業務郵件紀錄。

惟官媒指出，香港星通是華為在伊朗地區的合作夥伴，二者關係脈絡清晰；華為曾持有香港星通的股份，孟晚舟也短暫擔任過該公司的董事；惟早在2007年，華為已出售所持有的香港星通股份，孟晚舟也在2009年4月辭去該公司董事會職位。此後，雙方保持正常業務往來。期間，滙豐始終知道華為的伊朗業務，完全知曉華為與香港星通的關係，並了解香港星通在伊朗的業務情況。

官媒炮轟，滙豐為自圓其說，也為強化「罪證」效力，聲稱「只有『初級』員工清楚華為與香港星通的關係，但這些『初級』員工沒將相關信息傳遞給『高級』管理者，導致後者只能依賴孟晚舟提供的PPT判斷風險」，只有「基層知道，高層不知道」這一說辭純屬無稽之談。