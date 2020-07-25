你要知：潮用氣炸鍋　點清潔你又識唔識？

疫情嚴峻，不少人都要在家工作，又或減少外出用膳。有指廚具的銷量在近半年一直節節上升，甚至出現「瘋搶廚具」的情況。其中，氣炸鍋成為一眾煮婦煮夫的新寵，人人都在搶購氣炸鍋食材。不過，氣炸鍋的內部比一般焗爐較難清潔，有專營凍肉生意的「氣炸哥」為大家提供了清潔方法，只要有清潔三寶，即可將氣炸鍋還原如新的一樣。

氣炸鍋其實是利用加溫的對流風，令食物帶多點香脆感。而焗爐則以上下加熱的原理，讓食物烘熟。網店FoodUMall負責人「氣炸哥」Edmund表示，大多數人都會購買預先炸好的食材，例如有薯條、薯餅、雞塊、炸魚、軟殼蟹等等。也有人會購買較高級的食材用作氣炸，例如有西冷排、羊架、豬肋骨等等。近期也有人設計出氣炸麵包、曲奇的食譜，或購買現成的麵包翻炸。

氣炸鍋的內部結構複雜，有師奶在網上留言反映氣炸後食物的油彈至「一鍋都係」又難以清洗，向網民求助。Edmund笑言：「又真係幾難洗嘅。」不過，只要準備清潔三寶：廚房紙或布、牙刷和梳打粉即可！

一般氣炸鍋分有兩個部分：炸籃和發熱的機組。炸籃相對上較易清理，可用水加洗潔精或梳打粉浸泡，便可輕易去除油污或食物的殘渣碎屑。

發熱機組的清潔方式較為複雜，Edmund建議用溫水開稀梳化粉，至梳打粉溶在水中時，用牙刷沾上混有梳打粉的水，再在輕刷機組內部的污漬。及後可反轉氣炸鍋，將廚房紙或布沾上混有梳打粉的水，放在發熱線底部約十分鐘，再用牙刷輕輕刷走污漬便可。但要注意廚房紙或布不應過濕，以免滴在機身內部，發生危險。

Edmund指出，網上曾有人建議將機內的發熱線，俗稱「蚊香」的零件拆除，清潔後再重新裝上，「我個人就唔係好建議咁做喇。」原因是零件涉及電線，萬一裝嵌程序出錯，影響其安全性，後果不堪設想。如果梳打粉未能成功清走污垢，也可使用坊間的抽油煙機清潔劑或清潔酵素，「不過始終會用嚟整嘢食，所以一定要洗乾淨先好再炸嘢。」

氣炸哥也有些小心得可分享給大家，雖然氣炸鍋夠方便，卻不是所有食物都適合放進氣炸鍋，表面有炸粉、麵包糠等的待炸物，容易被鍋內的對流風吹起，輕則令到整個鍋都是粉狀物，重則炸粉黏附在發熱線的話，或會燒焦及難以清理，更有機會弄壞機器。