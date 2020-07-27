傳政府日內宣布加碼防疫措施　午市禁堂食及限進街市人數

新冠肺炎疫情失控，本港確診個案連日破百，當中黃大仙為重災區，政府指將會為黃大仙慈正邨及毗鄰有確診個案的屋邨住戶安排免費檢測，為政府首次為疫區安排全民檢測，有關統籌將由民政事務總署全面負責。另外，消息指政府今（27日）將召開特別行政會議，商討有關細節及推出加碼更「辣」的防疫措施，包括不排除進一步禁止午市堂食、限制進入街市及超市人數及强制室外戴口罩。

本港出現多個爆發群組，當中慈雲山區內出現多宗確診個案。政府表示，考慮到慈雲山區內有較多居民，尤其是長者，故會為慈正邨及毗鄰有確診個案的屋邨住戶安排免費病毒檢測。政府又稱，預計到八月上旬檢測數量可達每天5萬個，並同時引進其他新檢測機構。據悉，有關慈正邨的病毒檢測，政府會委託私營機構進行。

慈正邨內有10座公屋，截至昨日(26日)，其中9座都曾出現確診個案，當中正康樓出現最多確診個案。慈正邨居住人數眾多，截至3月底，錄得共有8,000戶及約22,000居民。