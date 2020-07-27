政Whats噏：名單出爐　分區委員會變敗選議員俱樂部

民主派喺今屆區議會中主導咗17個區議會，唔少人都好關注一眾敗選嘅建制派區議員嘅去向。繼早前政府陸續公布部分落選區議員會擔任公職後，坊間都有唔少傳言指政府會委任建制派落選區議員出任分區委員會委員。份委員名單千呼萬喚終於出台，16個區當中，大部分都有落選區議員份，其中屯門、元朗同油尖旺區仲有成10個或以上添！不過，民主派嘅區議員就冇份喇，照咁睇分區委員會就變咗敗選議員俱樂部。

現時有成67個分區委員會，主要都係推動公眾參與地區事務、籌辦社區參與活動、促進分區居民同埋區內組織等等，分區委員會嘅成員都係由政府委任，過往以建制派人士為主。

自民主派主導咗區議會後，有傳聞話政府有意委任建制派落選區議員出任委員，等佢哋可以延續地區工作。民政事務總署公布2020至2022年度各區分區委員會名單，除咗中西區外，其他區嘅分區委員會都至少有1名建制派嘅前區議員，當中屯門同元朗仲分別有成12個添！

睇返份名單，都有部分區議會前正副主席都有獲委任，其中元朗區議會前副主席王威信被委任為元朗市分區委員會成員喇。同時，部分建制派「小花」都榜上有名，包括喺2015年區選成功擊敗馮檢基嘅工聯會前深水埗區議員陳穎欣、同埋喺2018年東區區議會補選勝出、前區議員植潔鈴同埋工聯會前元朗區議員劉桂容，佢哋就分別獲委任深水埗中南分區委員會、東區怡灣分區委員會同元朗天水圍北分區委員會委員。

唔單止一班落選嘅區議員，仲有部分曾經參與舊年區議會選舉嘅建制派人士都有份，包括曾經參選港姐嘅新民黨「小花」劉聖雪、灣仔區議會前主席吳錦津仔仔吳澤森都有份，分別獲委任東區康城分區委員會同灣仔灣仔東分區委員會委員。

過往都有民主派區議員獲委任，但今屆就冇份喇。有民主派區議員批評係政治凌駕民生，亦有人形容班建制派係「趕不走的蒼蠅」。之前已經有區議會審視分區委員會撥款，今次名單出埋爐，睇嚟區議會嘅爭議會沒完沒了喇！