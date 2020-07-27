選舉主任被網上羞辱及起底 政制局作嚴厲譴責

立法會換屆選舉正展開提名期，選舉主任陸續發信要求參選人交代政治立場。政制及內地事務局發言人今晚(27日)指出，注意到有個別人士在社交媒體上發放一些含羞辱性內容的言論，對選舉主任造成人身攻擊，並肆意「起底」，對此予以嚴厲譴責，會將有關惡意的行為轉介個人資料私隱專員公署、警方等跟進。

對於外界有聲意要求立法會選舉延期舉行，政務司司長張建宗被問及選舉是否如期舉行時，他沒有正面回答，僅指會密切留意疫情，並指政府的底線是舉行安全、有序及公正的選舉，但因考慮投票人數不少，風險十分高，需繼續密切留意疫情發展，適時會交代。

另外，立法會換屆選舉提名期今日踏入第10天，5個地方選區及29個功能界別的選舉主任收到20份提名表格，累計接獲101份提名表格。

5個地方選區中，合共接獲50份提名表格，其中新界西直選今日新增4份報名，是5區直選中最多。而累計最多提名表格為新界東直選，合共12份。至於29個功能界別，累計有51份提名表格，今日則有9份提名表格。