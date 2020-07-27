JUPAS改選結束　浸大動畫及媒體藝術46人爭1學額

文憑試上周三（22日）已放榜，大學聯合招生辦法（JUPAS）最後改選在上周六（25日）截止，應屆文憑試考生可按放榜後成績修改課程選擇。8大資助院校公布改選後報讀情況，按聯招首三志願（Band A）全日制學士課程計算，競爭最激烈的仍是香港浸會大學的傳理學學士-電影主修-動畫及媒體藝術專修課程，平均約46人競爭一學額，其次是該校商業計算及數據分析理學士，平均41人競爭一學額。

浸大傳理學學士-電影主修-動畫及媒體藝術專修課程有550人報讀，競爭12個學額，其次該校的商業計算及數據分析理學士，611人報讀，競爭15個學額。

香港教育大學競爭比率最高的是歷史教育榮譽學士，有336人爭10個學額，平均34人爭一學額；而幼兒教育榮譽學士及創意藝術與文化榮譽文學士（視覺藝術）亦平均有30人競爭一學額。

香港理工大學最多人競爭的是旅遊業及會展管理（榮譽）理學士學位，平均22人競爭一學額，而互聯網及多媒體科技（榮譽）理學士學位則平均21人爭一學額。嶺南大學競爭最激烈的課程是環球博雅教育（榮譽）文學士，約有22人競爭一學額，其次是哲學（榮譽）文學士，每18人爭一學額。

香港中文大學的教育學士（幼兒教育）每一學額約有25人競爭，其次是健康與體育運動科學，每一學額約有22人競爭。香港科技大學競爭最激烈的課程是國際科研，每學額競爭比率為4.3人，其次是理學士（數學與經濟學），每學額競爭比率為4.1人。

另外，香港大學及香港城市大學則只有提供最多人報讀的課程資料，其中港大理學士有1198人報讀，護理學學士則有1139人報讀。城大最多人報讀的是經濟及金融系（工商管理學士（商業經濟）或工商管理學士（金融），有769人報讀，而工商管理學士（會計）有721人報讀。