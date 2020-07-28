何志平專欄：感恩無限

上周訪問尾聲的一句話，完結離開時不斷的在我腦子裏徘徊着，整個晚上的嗡嗡作響。

是的。「活着就好了」！

動筆寫這稿時正是一個值得紀念的日子：超過半世紀以前的今天，母親受難了。母愛如大地，包容着我們的一切。

過去艱辛的歲月裏，含薪如貽，「生我鞠我，拊我畜我，長我育我，顧我復我 」「欲報之恩，昊天用罔極」！

恩典，是心裏的感受回響。

年輕的我們，擁有整個世界，未來的日子，可能的一切，都是屬於我們的，牛氣沖天，豪邁有理。身邊的人和事，都好像是理所當然的，都是因為我們而存在似的，而沒有時間和機會停下來問問自己：我們是甚麼？何來何去？問的都是抱怨的為啥他有我無，而不會省悟為何我有他無？

了解恩典的源頭，是要「知恩」。知道這是恩賜的給予，不是可以用努力汗水賺回來的，也不是可以用東西物資換回來的，是按常理我們不值得擁有而實際上是擁有着。認識到這是來之不易的，「認識」到這是恩典之後，便是「受恩」，接受恩惠。領恩有很多時都在不知不覺下完成了，而我們都是事發後才知道發現的。多是沒有選擇的或被選擇的，受了恩惠還以為是應該得到的。

領受了，便油然生起感謝之心。很多時候，情緒高漲亢奮，蒙蔽了心眼，不知恩感恩，受了恩也自以為是我們自己掙回來的。

放眼浮生眾態，不知恩不感恩而只是朦地裏不斷的「求恩」，毫無歉意的「領恩受恩」的，多的是，包括我自己。自我中心，我見必然，那有一刻停下來數數我受過的恩典？不是要在死去活來的絕地裏，一無所有的絕想崖前，那有「杜宇一聲春曉」的甦覺。才覺得一切都不一定是必然的 ，才懂得如何珍惜過去，愛護目前，盼望還有一個未來！

知恩感恩之念，起在一顆謙卑的心。把執着我見放下，讓乾坤大地包容着我們的自尊；讓滴水溶入大河，注進大海，成為大海的點滴。「小」我，無我，是知恩感恩的開始。

死裏回生，餘生是為着「報恩」而苟存。所受恩典今生報不了的，來世再償還。也許還是償還不了，那就只有永遠的放在心底裏，「欠恩」了吧！

從知恩，受恩，感恩，謝恩，到報恩欠恩，是一段畢生悠長的過程，亦是人活在世界上，上天問責人間的一個差使。人們之間，不停的施恩受恩，感恩謝恩，報恩欠恩，你捨我欠，我取你還的沒完沒了，就是要我們學會了取捨，要懂得拿得起放得下。

我們畢生只會要，要拿，不懂給予，不懂得施捨。天地之恩，家國之情，知得道了嗎？感受到了嗎？

我們一生欠下的恩惠實在太多太多了：蒼天浩瀚的恩情，親人友人敵人的宿債，夫妻兒女的前緣，還也還不清，償也償不完。只有這生來世的帶着，迴向大地眾生。

是的，活着就好了！

我心充滿感激！

我感恩無限！