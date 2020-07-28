探射燈：工廈水煙吧無王管　除罩狂歡恐播新冠

多間樓上水煙吧無視禁令，仍在嚴重疫情下營業。

新冠肺炎疫情失控爆發，酒吧、派對房間等勒令關閉，惟執法不嚴，不少私竇仍然活躍。東網直擊工廈水煙吧內煙霧瀰漫，枱與枱之間不足半米，多人脫去口罩共享水煙，甚至有人被量度出體溫過高卻久未離開；場內亦涉違法提供酒精飲品。醫生直指共用煙壺是高危活動，受感染風險比食肆更高，議員促有關部門加強執法。

荔枝角1間工廈派對房間以水煙吧招徠，日前無視禁令繼續營業。該水煙吧位置神秘，客人需在網上預約，而樓下水牌顯示場地是派對房間，並需摸黑走幾層樓梯才到達。約300平方呎的空間，坐滿至少20人，幾乎全部人都無戴口罩，每枱約4人分享1壺水煙，部分人半躺地上，拿起水煙「你一啖，我一啖」，惟枱與枱之間距離不足半米。

雖然每位入場人士均有量度體溫，但因店內人手不足，客人往往坐下約15分鐘後才有人量度體溫。當日更有至少1人體溫超過攝氏37度，惟負責人未有即時要求他離場，最終逗留約半小時才被請離開。而場內小型酒櫃有各式酒精飲品供客人選購。惟食環署證實，該處所未領有酒牌局簽發的酒牌，並已轉介警方跟進。

據悉，至少兩間位於觀塘的工廈水煙吧近期仍有營業，並只招呼熟客。有水煙吧於社交網站發布疑於禁市期間的「爆場」表演片段，場內部分人拉下口罩，甚至「無罩」狂歡。懷疑水煙吧內窗簾長期緊閉，透出迷幻燈光，門外大陣煙味，甚至有「天文台」把風。

感染及傳染病科專科醫生林緯遜指，在水煙吧吸食水煙受病毒感染的風險，比在食肆用膳更高，加上共用吸食器具時，水及霧都令喉管、煙壺等無法每次使用後消毒，每吸一口都有交叉感染風險。

議員柯創盛表示，水煙吧是一個高危地方，尤其在疫情期間，呼籲市民減少吸食。

食環署發言人回覆，截至本月22日，署方根據《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》(第599F章）的指示，就餐飲業務處所（包括酒吧）巡查逾20萬次，提出逾420宗檢控，違例者最高可被罰款5萬港元及監禁6個月。

衞生署發言人則指，今年1至5月，控煙酒辦公室於酒吧進行224次巡查，並就違例吸煙發出44張定額罰款通知書或傳票，當中8張涉及吸水煙。任何人在法定禁煙區內吸煙（包括水煙），可被定額罰款1500港元。

警方發言人表示，去年7月至今年5月，共進行42次打擊無牌賣酒行動，並以「無牌售賣／供應酒類」的罪名拘捕21人，當中11人被檢控。

-----------------------

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！

立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！