政Whats噏：民政署不滿中西區議員叫囂越權　或不派官員出席會議

自民主派奪得17個區議會主導權後，區議會隨即爭拗不斷，民政事務總署署長日前就發信畀中西區區議會主席、民主黨鄭麗琼，批評區議會內通過「大量臨時動議涉及不實指控、越權及無理針對個別部門及政府人員」，並指一眾區議員喺民政處內「叫囂和作出威嚇」，政府會重新審視政府部門代表出席中西區區議會會議安排，或不再派政府代表列席。

信中提到，中西區區議會所通過嘅50項臨時動議，涉及超過10項譴責政府部門及個別政府人員嘅指揮或要求，包括譴責民政專員擅離會議、打斷警務處處長發言等，係「不實指控」同「違反尊重和理性的溝通原則」。另又提到，一眾當區區議員分別喺5月6日及6月4日到民政處內喧嘩、拍門、叫囂同作出威嚇，嚴重影響民政處運作，難以繼續進行理性溝通，或唔再派官員參與中西區區議會會議和與區議會合作。

該區區議員彭家浩事後就喺Facebook發貼反斥政府荒謬絕倫，形容政府好似黑社會般橫蠻，重申唔尊重議會嘅係政府，又指佢哋惡人先告狀，實在無賴、無恥至極咁話。