教師涉反修例被捕　學校擬要求主動辭職兼虛報離職日

反修例示威去年6月發生，多名示威者被捕，有報道指有小學教師因反修例事件被控告，卻遭校方未定罪先要求其辭職，更要在辭職信寫上虛假日期，表明自己於被拘捕前一天，經已向學校主動自願辭職。教育局回覆東網查詢表示，就有關個案，教育局開始就指控進行調查。

據悉，涉事學校為寶覺小學，該名姓莫教師早前被警方拘捕和控告。其後該校校長要求他離職，並要求將離職日期寫為被捕前一天，以顯示其主動離職；有關情況就指控校方要求他人偽造虛假文書。局方指，已聯絡學校，了解事件詳情，並會根據調查所得採取相應跟進行動。

教育局回覆表示，教師肩負傳承知識、熏陶品格的重要職責，其一言一行對學生成長影響深遠；其言論和行為必須符合專業操守，以及社會普遍接受的道德標準。

學校是提供正規教育的機構，也是教師的僱主，必須對其教育質素負責，監管轄下教師，不時提醒他們應有的行為及角色，並主動跟進涉嫌違法或行為不當的教職員，依據《僱傭條例》、《資助則例》以及與有關教師簽訂的僱傭合約的條款，採取適當的跟進行動。