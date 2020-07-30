袁國勇倡堂食用外賣飯盒減風險　可開放學校予市民進餐

全日堂食禁令激起民憤，政府專家顧問之一、香港大學微生物學系講座教授袁國勇接受傳媒訪問時表示，堂食禁令原意是正確，但理解市民無地方食飯，他指侍應收拾餐具時手部容易沾染病毒，而他再拿起清洗過的餐具，又或是食物，便有機會導致交叉感染，認為若市民買外賣然後再拿進食肆堂食，市民吃完又自行執拾飯盒，可減低風險，另外政府亦可開放校舍給市民進餐。

袁國勇表示，食肆堂食是高風險的地方，因侍應執拾碗碟時，容易接觸到餐具上的病毒，然後為下一名食客送菜時，便會傳染他人，若不收緊食肆措施，「現時每天100宗的情況，會繼續持續下去」，甚至可能有超級傳播。他認為客人可外賣後堂食，自行執拾飯盒，而餐廳繼續執行限制人數及枱與枱距離1.5米的措施。

袁又建議政府可開放學校讓市民用膳，市民進食後自己處理飯盒。他呼籲大家應對疫情應有耐性，並指政府制訂措施時亦未必想得很清楚，也有不完美的情況，希望市民諒解。