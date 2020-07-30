李登輝敗血性休克及器官衰竭逝世　終年97歲

台灣的前總統李登輝周四（30日）晚上7時24分病逝，終年97歲。他於本年2月8日因飲熱牛奶嗆到入住台北榮民總醫院治療，留院174天期間依靠抗生素藥物治療，但病情反覆，最終因敗血性休克及多重器官衰竭搶救無效逝世。

周三（29日）網傳消息指李登輝已死，但其後證實為誤傳。蔡英文總統、賴清德副總統及行政院長蘇貞昌於同日上午緊急取消既定行程，見李登輝最後一面。李登輝與高齡94歲的妻子曾文惠結婚超過70年，她周三在醫院逗留6小時，周四則於中午12時抵達醫院，相伴李登輝走完人生最後一段路。李登輝的遺體於晚上10時移離病房，移往醫院附設的懷遠堂暫存。

蔡英文指，李登輝在台灣民主歷程上的貢獻無可取代，他的離世是台灣的莫大損失。前總統馬英九對李登輝病逝感到不捨，向他的妻子及家屬致上誠摯哀悼之意。台北市市長柯文哲深信，李登輝重新塑造台灣的民族性。各界政黨均發文致哀。

有醫生透露，李登輝有糖尿病史，為維持生體機能，留醫期間每天接受洗腎，盡量延長他的生命；但最近數天身體狀況愈來愈差，昏迷時間愈來愈長。雖然院方曾透過抗生素治療，讓李登輝的肺積水情況一度好轉，但他的多項身體數據均欠佳。

醫院聲明指，李登輝於家中進食時不慎嗆到，送院後發現有吸入性肺炎及心臟衰竭，兩側肺部肋膜積水及急性腎損傷。他於2月17日傍晚在病房區活動時突然心臟休克，立即接受心肺復甦（CPR）急救及使用呼吸器。由於李登輝本身有多重慢性疾病，抵抗力弱，住院過程中反覆感染，雖經醫療團隊全力救治仍無法挽回，最終與世長辭。李登輝的家屬對於醫療團隊辛苦照顧，以及各界關心，表達誠摯感謝。

李登輝大事記

1923年 出生於台北縣淡水鎮三芝鄉埔坪村。

1940年 入讀日本京都帝國大學農業經濟系。

1965年 於美國康奈爾大學攻讀博士。

1978年 出任台北市政府第4任市長

1984年 出任第7任副總統

1988年 蔣經國1月逝世，李依法繼任總統，並於7月被推舉為國民黨主席。

1990年 出任第8任總統

1996年 成為首位台灣民選總統，大陸再次於台海舉行連串稱為「海峽九六一」的軍演；同年10月強調對大陸的「戒急用忍」政策。

1999年 7月9日提出「兩國論」。

2000年 李登輝雖為連戰、蕭萬長助選，但被指暗中支持民進黨籍的陳水扁。大選失利後，國民黨要求李登輝辭去黨主席一職。

2001年 9月21日遭國民黨撤銷其黨籍，理由為「李登輝同志公開抨擊本黨，結合其他社團與政黨打擊本黨」；另以李登輝為精神領袖的獨派黨團「台聯」成立。

2002年 公開指釣魚島是日本的固有領土，引起廣泛爭議。

2011年 11月初證實罹患大腸癌二期，手術後出現肺部術後積水、持續發燒。

2020年

2月8日 李登輝因喝牛奶時不小心嗆到，後經家屬將其送院治療。

7月30日 李登輝在台北榮民總醫院逝世，終年97歲。