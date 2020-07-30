政Whats噏：政府抗疫措施錯晒　朝令夕改被批黃綠醫生

疫情困擾香港己經有半年，由初期政府認為巿民無需戴口罩，以致近來漠視收緊豁免檢測人士入境嘅訴求，抗疫政策可謂備受質疑。有見確診人數連日來都達到三位數字，政府先至「識驚」，日前宣布食肆需全日禁止堂食，既為廣大嘅上班族帶來嚴重不便，飲食業嘅經營亦遇上莫大嘅困難。稻苗學會主席徐汶緯就批評政府制訂抗疫政策，猶如黄綠醫生，手術位錯晒咁話。

徐汶緯今日(30日)出席一個電台節目並以做手術嚟形容政府抗疫，話呢度開一刀，哎呀唔啱；嗰度開一刀，哎呀又唔啱；最後插中心臟，死咗！佢猛轟今次措施為市民帶來極大不便，亦唔係斷絕病毒傳播良策。佢話喺炎熱氣下，見到基層市民要隨街就地進食，衛生狀況令人擔心。政府之後就開放各區社區會堂畀基層打工仔用膳，其實社區會堂進食唔會比喺食店內進食衛生環境好，話食店打從社交距離措施實施後，都遵從指引，例如規定進內顧客非進食期間必須戴口罩、進內時必須量體溫，用搓手液，枱人數及1.5米間距跟足指引，唔覺得食肆內衛生環境比其他場所差，認為不但未能有效降低病毒傳播風險，更令抗疫工作進退失據。

雲端與流動運算專業人士協會會長陳家豪就話，政府由始至終都做得差，全因少咗個總司令，參考其他地區好似澳洲及新加坡，都有區、市、省咁，逐層咁上，上面再有獨立部門做主導，指揮其他部門，所以民生訊息可以傳到上去，但香港最大問題就係體制問題，樣樣嘢都求助無門，揾區議員又話唔理，立法會就話休會，行政會議就更加唔使講，政府收唔到市民聲音，將醫生或專家看法當作民意，以為要禁堂食，點知唔係咁，搞到政策出爐後又改呢樣改嗰樣，完全係自打嘴巴。

其實一路以來，政府似乎無一個抗疫政策係做得啱，就算面對口罩短缺，反應又慢幾拍，去到派銅芯抗疫口罩又搞到一獲粥，近日嘅堂食禁令政策更係一時一樣。雖然話政府今次跪低認衰，但其實對多個商界嘅創傷已經係不可挽救嘞。