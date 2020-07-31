竹篙灣檢疫中心被爆柱底無緊密焊接，受風時容易崩塌。

新冠肺炎確診數目每日呈過百宗飆升，檢疫設施不敷應用。港府早前直接委託建築商中國港灣於大嶼山竹篙灣加建檢疫中心，並已於本月18日啟用。不過，今日（31日）有報道指，政府疑為趕工漠視工程質素，完工及清場當日支撐竹篙灣檢疫中心建築物的柱底沒緊密焊接，部分方柱焊接手工差劣，受風時容易崩塌。東網正向發展局及中國港灣查詢有關事宜。

因應疫情迅速發展，政府急需在竹篙灣一幅4公頃的政府土地興建檢疫中心，相關工程合約價值逾1.93億港元，政府直接委聘承建商「中國港灣工程有限責任公司」，進行竹篙灣臨時檢疫設施之工地平整、基礎設施及建築工程。

竹篙灣檢疫中心本月18日正式投入使用，首批提供800個單位，並在9月底前再提供700個單位，而將會拆資擴建提供額外單位，至最終合共3500個隔離單位。

不過，今日有傳媒報道，檢疫中心柱底連接石屎底座的位置沒有焊接，兩者之間有肉眼可見的空隙；部分柱與柱之間焊接位亦不平整。有工程師擔心，多條柱身連接底板位置均沒燒焊連接，組合櫃或難以抵擋強風吹襲，受風時嚴重可造成整個結構崩塌。

東網正向發展局及中國港灣查詢有關事宜，暫未有回覆。