食肆午市生意回升　業界批政府朝令夕改難跟從

政府在全城炮轟下跪低，於今日(31日)恢復食肆早午市堂食。東網記者在午市時間走訪灣仔和旺角，市民可進入店內坐下慢慢食，早兩日跪地用膳的情景不復見，亦有市民堅持買外賣，午膳時段大多數的餐廳都不用排隊。有食肆東主批評政府朝令夕改，以致人手及物資方面都要重新安排，帶來一些麻煩。有裝修工友則對措施放寬感到開心，不用再於路邊吃飯。

在灣仔工作、從事工程的鍾先生對於可以堂食表示高興，惟他擔心會增加感染風險，所以選擇一些座位較闊、隔板放置得較整齊的食肆。而在街上等外賣的上班族毛先生指，因疫情嚴峻，今月初已開始買午餐外賣回公司食；市民高小姐亦表示，餐廳始終人多，食飯期間人人除口罩，染疫風險高，買外賣回公司食較安心。

於灣仔經營車仔麵店的東主黃先生指，餐廳昨日(30日)才開張，昨日只做外賣令生意額只有預算的三分一，對於今日能恢復午市堂食有期望。他又稱，政府朝令夕改確實帶來麻煩，除了要將外賣盒換回碗碟和餐具，也因為堂食樓面要較多人手，需要叫部分員工回來開工。

另一食肆負責人戴先生直言，政府一定要恢復早午市堂食，否則很多食肆都面臨倒閉。他指今日生意額雖有回升，但仍期望餐飲業盡快有新一輪支援，幫他們捱過生意慘淡的日子。至於在旺角，冰室職員黎女士指，收緊後不到兩日又放寬禁堂食令使她措手不及，又指現時外賣和堂食的生意各佔一半。

裝修工人林先生談到恢復堂食時，不禁眉開眼笑，他指早兩日在街邊及骯髒的地盤環境吃飯，原預計接下來的一周都要在街邊進餐，認為放寬兩人一枱後「好好多」。從事服務業的鄺先生則認為外賣發泡膠及膠袋不環保，故會選擇堂食。他指，食物未到前會戴好口罩，飯後亦會立即戴回。小巴司機陳先生則指會將外賣帶上車享用，又指因為要「睇住架車」，故大多數的司機都會在車上用膳。