亞博館治療設施啟用設500病床　今明兩天收30病人

新冠肺炎持續擴散，亞洲博覽館社區治療設施今日(1日)中午12時正式啟用，接收18至60歲、病情較輕微的新冠肺炎確診病人，以騰空更多公立醫院病床，約十多名醫護人員今早已到場準備。亞博館一號展館設有500張病床，會分隔男病人和女病人，場內主要分為病人登記處、病人休息室、X光室及儀器消毒室，場外則有中央指揮中心及藥房，惟館內有部分位置出現滴水問題。

接近下午1時，3架救護車陸續抵達亞博館，料移送患者到場。天水圍醫院急症科顧問醫生李立業今早到場視察時表示，病人會先在登記處進行登記，再等候照X光及心電圖，情況穩定的病人會獲分配床位作休息，而出現氣喘或較嚴重症狀的病人，則需在旁等候送住公立醫院作治療。他又指，在亞博館社區治療設施的病人會隔天照X光，及每3天抽一次血作檢測。

李預計今日及明日(2日)會接收約30名病人，之後再決定是否有更多的病人轉送到亞博館。他表示，現階段已調配14名醫生到場，預料下星期六前將再增派14名醫生，共有28名醫生。他重申亞博館不會接收公立醫院的病人，只會讓社區的病人能再此作分流，又指亞博館暫未有內地支援隊協助，醫官局會在運作上有所調整，認為現時服務大致良好。

醫院管理局總護士長梁明指，館內分別有9名護士、4名醫職人員及2名文員工作，場內亦有8部機器予病人以自助形式量度生命指數、量體溫及血壓等。他又指，醫生在場外的中央指揮中心，以視像形式評估及觀察病情，以減少接觸病人的機會。