機場免費檢測名額不足　夜班地勤長期撲空

衞生署自今年5月起為機場工作的人員，提供免費新冠肺炎病毒檢測服務，每日名額500個。不過東網接獲讀者投訴，名額經常在早上便爆滿，令一眾夜間工作人士沒法取得檢測服務。該名員工更反映，有其他員工因擔心受感染而一星期檢測兩次，質疑檢測服務遭濫用，促請衞生署增加名額。

於航空公司任職地勤人員的黃先生表示，他主要工作負責接送入境的機組人員及客人，形容自己受感染的風險極大，冀獲得檢測服務，但一直撲空。他解釋，每日下午3時上班，上班前到服務站冀領取樣本瓶時，均顯示今日名額已滿，怒斥「成個月都滿」。他坦言，自己及同事出現咳嗽等病徵，憂慮機場會出現大爆發。

服務站開放時間為星期一至五早上8時至下午4時。黃狠斥衞生署安排失當，忽略一眾夜班人士，他更透露，有早班同事因擔心染疫，為求安心，一星期領取兩次樣本瓶，質疑服務遭濫用，令其他同樣在機場工作的人士沒法進行檢測，促請衞生署增加名額及設立夜間服務時段。