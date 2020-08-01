若DQ議員未能重返立會　泛民或失關鍵否決權

現時建制和非建制派在立法會的議席是43席對24席，而被選舉主任裁定參選資格無效(DQ)的4位民主派議員，若然未能重返議會，差距將進一步擴大至43席對20席，意味泛民主派或喪失1/3關鍵否決權。

立法會部分議案包括政改方案及譴責議案，需經全體議員2/3贊成才可獲通過，現時非建制派議員仍佔24席，意味非建制派仍佔全體議員數目1/3，能夠保住關鍵否決權。

然而楊岳橋、郭家麒、郭榮鏗及梁繼昌等4名民主派議員，被選舉主任DQ參選資格，即使現任議員可延任1年，亦未知4人能否成功過渡。若然被DQ的4人不能過渡，非建制派議員只剩20人，意味將失去1/3關鍵否決權。

實際上，部分人因反修例事件及示威受檢控，部分則於議會內抗爭而被檢控，現時至少有6名泛民議員有官司在身，而根據《立法會條例》，如任何人因犯罪而被判監逾3個月，相關人士於5年內不得參選。若然有關泛民議員的官司於未來1年有判決，而又被判囚逾3個月，將喪失明年9月選舉的「入場券」。

建制派議員同樣有官司在身，例如郭偉强被陳志全私人檢控普通襲擊。另外，早前被高等法院裁定「非妥為當選」的議員陳凱欣，向終審法院申請上訴，於未有判決前仍然是議員身份，惟未知法院需多少時間考慮判決。因此，泛民和建制議員數目均有機會減少，但相信建制派仍然有議會主導權。