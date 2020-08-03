新居屋外牆呈大幅黃漬　疑因熱水爐部件滲出銹水

去年陸續入伙的長沙灣居屋凱樂苑，其中一座凱碧閣早前被揭外牆出現裂縫後，另一座凱瞳閣的外牆亦呈現大幅鐵銹漬，掛在牆身的熱水爐外罩及部分外露的喉管有銹蝕，影響外觀。受影響的涉及10至37樓的樓層外牆，雖然去年底已有住戶向房屋委員會及物業管理處反映，但至今仍未派人徹底清洗外牆；有住戶擔心入住1年的保養期屆滿後，要自掏腰包處理。有資深驗樓師估計是有熱水爐滴水，以及外罩並非採用不銹鋼物料，在長期滴水或遇有腐蝕性物料侵蝕下，導致流出銹水，污染外牆；要根治問題，必須相關部門徹底檢查及更換部件

有凱瞳閣住戶投訴，指去年底入伙時已發現單位廁所及廚房外牆有黃色污漬，窗框邊亦如是，惟洗涮不去；玻璃窗亦沾有透明膠狀物體。外牆銹漬愈來愈深，範圍涉及10至37樓，主要是廁所及廚房的外牆，不少住戶曾向管理處反映問題，他亦投訴了5次。

管理處原本答應今年2月派員清洗，其後稱因疫情關係，未有派人前來，延至5月才派人清洗，但清潔工人只是伸手出外牆簡單洗涮小部分範圍，但未能將頑固銹漬除去，之後就不了了之，再無跟進。他擔心收樓1年的保養期將於9月屆滿後，恐要自掏腰包清洗外牆。

房委會回覆本報查詢時指，管理公司曾進入有關單位檢查，確認外牆喉管正常，沒有滲漏或破損情況。因此，估計外牆的污漬是高層單位住戶在使用清潔劑時所造成；是次個案與施工或物料質量無關。

管理公司亦已在地下大堂張貼通告，提醒住戶在清潔外牆時，必須小心使用清潔劑，以免弄污或破壞其他單位設施及大廈外牆。至於清潔工作，管理公司會與業主商討，然後作合適安排。個別住戶如有查詢，可隨時聯絡管理公司。

不過，本報邀請資深驗樓師賴達明到凱瞳閣視察，賴認為外牆銹漬並非外牆結構滲水或因清潔劑腐蝕導致。他觀察發現多個樓層外牆均有銹漬，排污渠和排水渠亦有，目測發現有高層單位的熱水爐排氣喉底部，懷疑有滲漏情況出現，內部金屬組件或入了水，致零件生銹滲出銹水，再滴到樓下各層，污染外牆。他擔心涉及滲水的熱水爐可能會漏電，甚至貿然開啟時會發生火警，應立即停止使用，並作詳細檢查。

他指若要解決外牆呈銹漬問題，最好是房署及管理處再重新作檢查，拆開熱水爐外罩及部件檢查，更換生銹部件。他續指若採用不銹鋼部件，應不易生銹，顯示熱水爐採用的物料欠佳。而金屬部件老化，一般只在舊樓才會出現，但近年亦發現新居屋所用的物料較差，致出現金屬老化的問題。

賴表示，一般情況下外牆出現銹漬，可能是熱水爐散熱的「金屬外殼」、外牆金屬「喉管」及外牆用於穩固喉管的金屬「喉碼」，生銹所致。