何志平專欄：活下去的理由

何志平指每個人都有活下去的理由，而他的理由就是活着回家去。

兩年多前，在活去死來、死去活來的日子裏，前路茫然，看不到希望的時候，不知所措，無望前程，不懂得怎麼樣去面對世界，面對自己。迷糊的度過一天又一天，不知道明天會怎的？又有甚麼事要發生？又要把我怎樣的修理了？忽然意外地收到寄來的一本書，是當地的一個猶太人的慈善機構送過來的，「The meaning of life」中譯為《生命的意義》一書，作者維克多‧弗蘭克，是一個經歷過大屠殺的恐怖，1945年逃出波蘭的奧斯威辛（Auschwitz）和達豪（Dachau）集中營的猶太裔腦內科醫生。

我偶然的翻一翻這書，一句話當頭棒喝的跳出來：「只要有一個活下去的理由，便可以忍受任何活下去的方式和找到活下去的辦法」。這本來是德國哲學家尼采的名句，弗蘭克以它為苦難中之明燈，照亮了他在生死邊緣的日子。跟着，我一口氣的把他這書讀完了。

不斷的回想反思，甚麼是生命的意義？太深奧了吧？身邊的一個鄰居是巴基斯坦人，生物工程師，家族經營國際休閒度假連鎖酒店的策劃人，另一個是來自巴西的太空物理學家。我把這書傳給他們看。再問甚麼是人生的目的？「題目太大了吧？」

「太累了吧？」「我的目的，你的目的，還是大家的目的？」大家吵個死活。

我忽然記起讀過一個故事，說起人生的目的：「沒有一個人在媽媽肚子裏問：我為甚麼要生出來？我生出來的目的是甚麼？也沒有一個人是問明白才生出來的。人生就是以人生為目的！其他都是後人加上去的。」西方人認為人生是以尋找快樂為目的。東方人，如國父孫文所說的，是人生以服務為目的。其實快樂也好，服務也好，都是後人為「人生」加上去的。

又或如一代哲人南懷瑾老師所倡的，人生的 「價值」在「參贊天地之化育」！對的，人生於天地之間，短短數十年的光陰，逆旅過客，瞬間即逝，為的是甚麼呢？這世界，佛家叫「閻浮提」，又叫「娑婆世界」，是「堪忍難忍」的意思。人世間充滿痛苦，為啥還要活着呢？意義何在？是造物者的作弄，是命運在開玩笑，還是上帝在擲骰子？人生就是體驗了天地的缺陷！

這，又回到南老師多年前的故事了：人生就是以「人生」為目的！如大地裏的萬有生命一般，為活着而活着！為生存而生存！但人啊！人啊！當我們已喪失了一切活着的感覺，明天所有的希望，將來可期盼的日子的時候，還有甚麼動力驅使着我們繼續的撐下去呢？

請給我們一個活下去的理由，向命運說「不」的原因。

弗蘭克說：沒有甚麼比認為我們的苦難是毫無意義而更糟糕的。但是如果我們能找到一個理由，說明我們疼痛的遭遇是有意義的話，我們不僅有無比的力量忍受困苦折磨，還會不信命地迎面扛下這一個挑戰。

山不轉水轉，事不變人變。天公作弄，我們無法改變發生在我們身上的事情和事實，我們的一切都可以被剝奪，但我們最後還能擁有的，唯一還能留下來的，就是選擇自己態度的自由！

要相信我們每一個人活着都有一個「使命」，也許就叫做目的或意義吧。

使命，就是活下去的理由，生存下去的原因。

理由，動力，就是「我們要回家去」！

拐着爬着，也要活着回到家裏去！