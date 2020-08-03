的士小巴司機免費檢測服務延長　明起開放登記毋須預約

為了盡快找出社區隱形患者，港府早前為的士及公共小巴司機提供免費檢測。運輸署今日（3日）表示，由明日（4日）起，延長為的士及公共小巴（包括綠色小巴和紅色小巴）司機提供新冠肺炎檢測服務。新一輪檢測服務將採用咽喉拭子自採樣本方法。

持有有效香港居民身份證及有效的士或公共小巴司機證的司機，可直接在指定時段到位於香港、九龍及新界區的檢測樣本瓶派發點向檢測承辦商領取檢測套裝，即場登記及索取檢測套裝，毋須進行電話預約。檢測承辦商會於指定時段於收集點收集檢測套裝內的咽喉拭子樣本，並將樣本送往化驗室作檢測。檢測屬自願性質，費用全免。

運輸署指檢測承辦商不會備存司機的個人資料。若有檢測結果呈陽性，承辦商會將有關檢測樣本的序號通知運輸署，並由運輸署將有關的士或公共小巴司機的資料轉交衞生防護中心跟進。每名司機只可透過計劃做一次檢測，而已透過上一輪（即7月17日至8月1日期間）檢測計劃完成病毒檢測的的士或公共小巴司機毋須重複參與是次服務。