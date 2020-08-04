確診數回落不等於受控　梁子超：追蹤隔離滯後難斷傳播鏈

香港連日來的新冠肺炎確診數字皆「破百」，昨日(3日)是近兩周以來個案首次回落至百宗以下。醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超今早(4日)在一個電台節目表示，整體確診數字雖有緩慢下降趨勢，惟他認為可能只是「周末效應」，即周末較少人看醫生，所以不能單靠一日數字就指疫情有改善，強調香港現時未能脫離危險，疫情未有明顯受控迹象。

梁強調，現時直銷公司、安老院舍等感染群組仍在擴散，未知會否衍生更多家庭群組，擔心再觸發下一波疫情，重申要小心處理。他指現時防疫措施僅實施7日並不足夠，未來數周不可放鬆，敦促政府必須延長禁聚令等措施數周，並建議學校新學年即使復課亦要暫停面授課程，同時要防止學童離開家居導致跨家庭感染，令個案追蹤變得複雜。

問及現時確診數字為何不能快速回落，粱認為主因是密切接觸者的追蹤及隔離工作出現滯後，導致社區傳播鏈未能快速切斷。若不盡早追回這些個案，他擔心市民會「抗疫疲勞」，令疫情在社區出現反彈。

梁又警告，一旦本地再出現大爆發，部分私人企業或商戶或要停擺，呼籲市民應盡量留在家中，加上若市民經常四處走動，令衞生防護中心難以追蹤患者的接觸史，亦無法截斷病毒傳播鏈。

全民檢測方面，梁認為新冠病毒的傳播期基本上只有7日，若實行全民檢測只能找出無傳染性的患者，反而需做大量無必要的跟進工作，不符合成本效益，可行性不大。