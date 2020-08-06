今增95宗新冠肺炎確診　其中39宗源頭未明

新冠肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今午(6日)公布，香港新增95宗確診個案，當中4宗為輸入個案，91宗為本地確診，累計病例達3850宗，另有逾60宗初步確診。

91宗本地確診個案中，有52宗與之前確診個案相關，包括46宗與家人朋友相聚時受感染，其餘39宗源頭未明。順寧道敬福護理院新增2宗個案；屯門康和護老中心亦新增1宗確診，九龍灣耆康會啟業護理安老院1名院友初步確診。輸入個案方面，1人為菲律賓外傭，另外3人來自印度。

醫院管理局總行政經理劉家獻表示，廣華醫院骨科一名女病人今早初步確診，病人本月2日因背痛入院，沒有病徵，昨日(5日)進行檢測呈陽性。醫院今日再為她進行抗體測試，都呈陽性，院方認為她入院前已感染新冠肺炎，認為院內感染機會低。

此外，明愛醫院有一名支援部員工昨日初步確診，他有一名家人在本月1日確診（3514個案），該員工早前已被列為密切接觸者，最後一日上班是7月31日，他本月2日進行檢測，當時呈陰性，之後去了檢疫中心，因不適再入院檢測才呈陽性，相信都不屬院內感染。

北區醫院北翼抽風及冷氣系統昨晚9時15分因火警誤鳴，系統暫停15分鐘，4名初步及一名確診病人當時正在急症室等入院，另有8人等候結果，他們處於不同病格，當時有戴口罩，沒有人離開病格，醫護當時亦有穿着裝備，劉認為感染風險低。

另外，確診個案包括一名天瑞邨瑞豐樓的外判保安員，他負責夜班工作，駐守於瑞豐樓保安櫃枱，最近一次上班日期為本周一(3日)，其家人於前日(4日)因染疫，故被列作密切接觸者，現正在醫院接受治療，而屋邨管理處今日已關閉。