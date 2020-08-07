倫敦被搶名錶港店重現　台商入稟求錶歸原主

一名台灣商人稱在3年前花費超過500萬港元，購入一隻全球限量生產的金鑽陀飛輪手錶。去年他遇劫手錶被搶走，事隔半年之後，有人拿失錶到製造商的香港分公司維修，商人遂要求製造商完璧歸趙，但錶商就稱在未肯定手錶擁有權誰屬前，並不會將錶交出。商人表示他一直都是該錶的合法擁有者，更因此於昨日（6日）入稟香港高院，要求法庭頒令錶商交還失錶。

本案原告蔣岳哲報稱居於台北市，至於被告則為李察米爾（香港）有限公司。原告在入稟狀表示，他在2017年11月，在被告同集團的台北專賣店，以1900萬元新台幣（約501萬港元）購入一隻限量款式的Richard Mille金鑽手錶，型號 RM51-01。原告表示他在購買時，已跟公司登記了該錶的編號及其擁有者身份。

原告稱在去年7月，他在英國倫敦旅遊時，被一名陌生白種男子當街搶走他手上的手錶。他立刻於當地報警，並向台灣公司報失。至今英國警方尚未尋獲失錶或拘捕任何人，但原告指至今仍是失錶的合法擁有人。

今年1月，原告收到被告的新加坡母公司通知，表示有人拿他的失錶到被告在香港的店舖要求維修。原告隨即表明他無授權任何人拿失錶維修，並要求被告將錶交還。

不過被告拒絕其要求，只透露拿錶維修的人士名叫王樹亮，並向原告提供其聯絡方法，並聲稱要待原告與王就擁有權達成協議、或者有法庭頒令後，才會把錶交給其擁有人。至於王樹亮就向原告表示，他只是受人委託帶錶來香港維修，委託他的人是在北京購入該錶，此外便再無提供資料支持其說法。

原告表示，縱使其手錶被人劫去，又有人拿其錶給被告維修，這些事都不影響他對其手錶的擁有權，被告並無權將錶扣起。他因此要求法庭頒令被告立刻將錶交還予他。