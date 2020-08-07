港區國安法：美國制裁11名中港高官　林鄭及鄭若驊上榜

美國總統特朗普上月中簽署《香港自治法案》，要求美方制裁損害香港自治的個人或實體，對象包括實施《港區國安法》的官員。美國財政部周五（7日）宣布，制裁包括特首林鄭在內的11名中港官員。美國國務院指制裁行動帶出清晰訊號，就是港府官員的舉動不可接受。

按照美國財政部的制裁名單，包括特首林鄭月娥、律政司司長鄭若驊、特首辦主任兼國安委秘書長陳國基、保安局局長李家超、政制及內地事務局局長曾國衞、警務處處長鄧炳強、前警務處處長盧偉聰；中方官員包括全國政協副主席兼國務院港澳辦主任夏寶龍、港澳辦副主任張曉明、中聯辦主任兼國家安全事務顧問駱惠寧、駐港國安公署署長鄭雁雄。

不過，一眾港區國安委官員中，包括政務司司長張建宗、財政司司長陳茂波、警務處副處長（國家安全）劉賜蕙、入境事務處處長區嘉宏及海關關長鄧以海，暫未有被列入美國制裁的官員名單之中。

美國財政部表示，制裁是根據特朗普上月中簽署的《香港自治法案》，及終止給予香港特殊待遇的行政命令，授權美國政府對損害香港自治的官員實施制裁。上述制裁對象在美國的資產及利益，不論是直接及間接持有、持有50%或以上，一律遭到凍結及必需通報財政部轄下海外資產控制辦公室；同時禁止美國境內人士與制裁對象有交易。

美國財政部指林鄭推動修訂《逃犯條例》，在港引發連串大規模示威；又稱林鄭被指定參與開發、採用或實施《港區國安法》。財長姆紐欽表示，美國支持港人繼續追求自由及民主，華府未來會繼續運用行政命令賦予的權力，制裁損害香港自治的個人。美國國務卿蓬佩奧亦發聲明，指中共已明確展示，香港不再享有50年不變的高度自治。

香港問責官員或行會成員宣誓就職時，都必須要放棄外國國籍，但其家人卻無限制，其中林鄭丈夫及2名兒子皆為英國籍。林鄭曾稱自己在美國沒有資產，也不嚮往去美國，形容美方制裁「不明道理、沒有邏輯」，對此會「一笑置之，嗤之以鼻」，又強調香港事務屬中國內政，若部分國家強行干預是違反國際法。

因應香港落實《港區國安法》，特朗普上月在白宮召開記者會，稱已簽署《香港自治法案》，並簽署行政命令終止對香港的特殊待遇地位。根據《香港自治法案》，美國國務院須每年向國會提交報告，列出尋求破壞一國兩制的官員及相關人士名單，總統有權凍結上述人待在美資產，並禁止他們入境。法案亦提供1年寬限期，讓金融機構中斷與相關人士的商業合作；寬限期過後若金融機構繼續合作，財政部將作出處罰。

時序表

2020年

5月29日

全國人大授權人大常委會訂立《港區國安法》後，特朗普威脅撤銷香港特殊待遇，制裁侵犯人權的中港官員，並禁止與解放軍有聯繫的中國研究生入境，並加強監管在美國上市的中概股。

6月17日

特朗普簽署《2020年維吾爾人權政策法案》。同日，美國國務卿蓬佩奧與中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪在夏威夷會面，談及台灣、香港、新疆及疫情等議題。

6月26日

美國宣布對削弱香港人權和基本自由的中共官員實施簽證限制。

6月29日

中國宣布限制在涉及香港問題上表現惡劣的美國人員簽證。

7月14日

美國總統特朗普簽署《香港自治法案》，並簽署行政命令終止香港的特殊待遇地位，有意暫停與香港的引渡協議，終止向香港警察或其他部隊提供訓練。同日，中國宣布就美國對台售武制裁美國軍火公司洛歇馬丁。

8月7日

美國財政部宣布，制裁包括特首林鄭在內的11名中港官員。