港區國安法：11名中港官員被制裁 其物業及家人國籍資料一覽

美國財政部昨(7日)宣布，制裁包括特首林鄭月娥在內的11名中港官員，他們在美國的資產及利益，不論是直接及間接持有、持有50%或以上，一律遭到凍結及必需通報財政部轄下海外資產控制辦公室，同時禁止美國境內人士與制裁對象有交易。

根據政府公開的利益申報資料，制裁名單內的香港官員均無申報持有海外物業，部分人持有內地物業。據悉林鄭月娥的幼子正在美國攻讀數學博士，暫未知會否受到牽連。

另外，有西方政客要求其他海外國家跟從美國制裁香港官員，林鄭月娥、鄭若驊及李家超的家屬均擁有外國國籍，若成事亦有機會受到影響。

11名被制裁官員物業及家人國籍資料一覽：

行政長官、港區國安委主席林鄭月娥

●持有物業：沒有申報持有香港物業，在中山市有1個住宅單位及車位，由其丈夫擁有及作自用用途

●家人國籍：丈夫林兆波及2名兒子擁有英國國籍，據悉其幼子林約希在美國哈佛大學攻讀數學博士，長子林節思則在愛爾蘭都柏林大學修讀希臘哲學碩士。

律政司司長、港區國安委成員鄭若驊

●持有物業：屯門及沙田各有1個住宅單位供家人居住，南區有1個住宅單位連車位作出租用途，在沙田亦有1個工廈單位供家人儲物用；在北京及雲南各有1個住宅單位。丈夫潘樂陶在屯門及中西區分別持有住宅單位自住。

●家人國籍：丈夫潘樂陶擁有加拿大國籍。

保安局局長、港區國安委成員李家超

●持有物業：與妻子共同擁有油尖旺1個住宅單位及車位。

●家人國籍：妻子及2名兒子擁有英國國籍。

港區國安委秘書長陳國基

●持有物業：與妻子共用擁有沙田1個住宅物業自用、黃大仙1個住宅物業作出租用途、港島東區1個商用物業。

政制及內地事務局局長曾國衞

●持有物業：在東莞擁有1個住宅物業作自用。

警務處處長鄧炳強

●持有物業：在港島擁有1個住宅物業。

前警務處處長盧偉聰

●持有物業：曾申報在九龍及新界共持有3個物業。

中聯辦主任、國安委國家安全事務顧問駱惠寧、港澳辦副主任張曉明、港澳辦主任夏寶龍，及駐港國安公署署長鄭雁雄則無相關資料。