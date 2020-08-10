東方日報A2：鼠患圍城　揭食環藥餌亂投

新冠肺炎及大鼠戊肝夾擊，但多區鼠患嚴重，食物環境衞生署的守舊滅鼠屢遭批評。在食肆雲集的筲箕灣東大街，街上多處雖然長期放有大量袋裝鼠餌，惟居民發現鼠餌未開封，質疑難誘騙老鼠，難治鼠患；有專家表明，袋裝鼠餌對老鼠吸引力欠奉，應改用成效較佳兩邊有洞的誘餌盒，惟食環署因成本、保養問題較少採用，多年來繼續置放袋裝鼠餌；有區議員坦言，食環署滅鼠工作成效不彰，應考慮改用鼠餌盒，若因為成本或怕被盜取而不用，理由不能服眾。立法會議員亦批評食環署因循不進取，滅鼠需要新思維。

食環署回應指一直關注筲箕灣區內鼠患，已加強防治工作，並購入四百多個誘餌盒和鼠夾及兩部分新式捕鼠器，可一併或分開使用，現時於南區、灣仔、深水埗、九龍城、元朗及沙田區各一個公眾街市測試，如效果理想會廣泛推展應用範圍。

關於放置鼠餌的問題，食環署指會根據不同環境放置鼠餌，有需要時會將鼠餌放入有孔膠袋，避免鼠餌受潮而減低對老鼠吸引力；有時亦會放置在誘餌盒內，減低其他動物誤服可能。

筲箕灣居民鄧先生指區內鼠患嚴重，平日出門晨運，在公園不時見到手掌般大老鼠，而東大街食肆林立，晚上不少老鼠出沒。該街道行人路上放有很多鼠餌，五十米已放置七包，均以密封膠袋盛載。鄧先生留意到，袋裝鼠餌未開封，老鼠聞不到氣味、不會食用，他長期觀察，亦不曾見過袋裝鼠餌有老鼠啃咬痕迹，質疑這種鼠餌根本無用。

香港蟲害管理學會主席陳澤森指，袋裝顆粒鼠餌一般有兩種，一種以穀麥溝毒藥，因穀麥濕水會發霉，老鼠不會食，所以要以膠袋密封；另一種則是膠面顆粒鼠餌，表面防水可直接投入坑渠，惟食環署仍習慣入膠袋放置。陳直言袋裝鼠餌會影響成效，並以「燒鵝和餅乾」比喻，表明若街上有其他食物來源，老鼠不會選擇袋裝鼠餌。

陳認為，若想鼠餌發揮更大功效，應參考外國近年經驗，將鼠餌放置在兩邊有洞的誘餌盒中，既可妥善放置鼠餌，洞口設計亦吸引老鼠鑽進盒中食鼠餌，滅鼠成效佳。惟他說食環署很少使用，估計是與成本較高、怕有人會偷取鼠餌或破壞鼠餌盒有關。

東區區議員郭志聰說區內有街市、後巷多，不論晝夜均見老鼠，拳頭般大亦不罕見，直言食環署放置袋裝鼠餌大多完好無缺，明顯對老鼠無吸引力，曾建議食署在袋裝鼠餌刺些洞口，好讓氣味散開吸引老鼠食用，但未獲理會；坦言若知道以兩邊有洞的誘餌盒或更有效，就應該試用，如食環署因成本或怕有人偷取鼠餌或破壞而不用，理由不充分，滅鼠應該敢於嘗試其他方法。

立法會議員郭偉強亦指，市民最重要是見到滅鼠成效，指食環署近年雖引入不少新滅鼠科技，卻遲遲未見成果，老鼠數目有增無減，令市民觀感差，認為當局在加強滅鼠工作時，要有多些創新思維，嘗試不同方法滅鼠。

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