港區國安法：前眾志成員周庭涉違國安法　警方晚上大埔拘捕

繼壹傳媒黎智英等人被捕後，香港眾志前成員周庭於今晚被警方捕；東網記者在晚上10時，於周庭住所外直擊她被捕一刻，身穿白色上衣及戴上眼鏡和口罩的周庭，在警員押解下步出住所，雙手亦須鎖上手銬，其後登上警方車輛離開。據了解，警方國家安全處探員約晚上8時許抵達周庭位於大埔雅景花園寓所，以涉嫌勾結外國或者境外勢力危害國家安全將她拘捕。

周庭的Facebook專頁於今晚約9時半發文，指周因違反《港區國安法》被捕，又稱其律師指警方以一份8月6日發出的搜查令，在周庭住所進行搜索；並指出周的個人Facebook及Instagram帳號將會停用。

周庭於今晚8時許曾表示，自己在其大埔寓所內被捕。並有10多名警員在其寓所內。至於昨日(9日)開始在其Facebook上指，有多名男子在其寓所附近，更以手機拍下其寓所。她今午再度發貼文，指由今早至下午，寓所外未見有可疑人物出現，但在晚上8時多，則由專頁管理員指有警員抵周庭寓所內，但她未離開住所。