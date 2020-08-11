港區國安法：黎智英案再多2男被通緝　包括朱耀明之子朱牧民

《港區國安法》實施逾1個月，警方國安處昨(10日)大舉搜捕，拘捕壹傳媒黎智英、其2名兒子、4名壹傳媒高層及另外3人，涉勾結外國勢力、違反國安法或串謀詐騙等。據了解，警方除通緝身處美國的黎智英左右手Mark Simon外，還通緝另2名身處海外的涉案男子，包括之前已被傳出遭通緝的「香港民主委員會」總監朱牧民。

新增通緝的2人為朱牧民及劉祖迪。其中朱牧民是佔中三子朱耀明的兒子，他早前曾在社交網頁指自己是美國公民，已在美國生活25年，指稱香港警方的通緝行動是針對一名美國公民向美國政府進行游說工作，更形容自己可能是首名在港區國安法下被通緝的非中國公民，但相信他不會是最後一人。

據知，朱在本港出世，中學畢業後才到美國，雖持美國護照，但亦為香港永久性居民。消息指，他與昨日被捕的「香港故事成員」李宇軒有關連。

而劉祖迪現年26歲，據知，他亦為「我要攬炒」成員，在某個論壇使用網名「攬抄巴」發言，早於今年1月已到英國，消息指，他現時在英國與羅冠聰及鄭文傑有合作關係。