東方日報A1：扣查40小時准50萬保釋　黎智英半億資產凍結

《港區國安法》在港實施逾一個月，警方國家安全處前日出動逾二百人展開歷來最大規模的搜捕行動，拘捕壹傳媒黎智英、其兩名兒子、四名壹傳媒高層、前香港眾志成員周庭及兩名前學運成員等十人，大部分被捕者遭扣查逾四十小時，昨晚陸續獲准保釋。黎前晚被警方通宵扣查後，昨日再被押解到西貢白沙灣的香港遊艇會分會，並登上一艘遊艇進行搜證，其後再帶返警署扣查，今晨獲准保釋，保釋金為三十萬元現金及二十萬元人事擔保。消息指，黎被凍結五千萬元資產，故無法籌集五十萬元現金，須加人事擔保。另警方昨通緝兩名男子，包括現時身在美國的朱牧民。

七十二歲的黎智英，前日早上在何文田嘉道理道大宅被捕，之後被押解到將軍澳壹傳媒大樓進行搜查，隨後被帶返警署通宵扣查，直至昨日繼續進行第二階段調查。昨早十時半，警方安排一輛七人車押解黎離開旺角警署，約半小時後車輛抵達西貢香港遊艇會分會，而現場有兩名疑似黎的律師等候。

上午十一時半，黎被警員押解下車，當時他雙手向後被鎖上手銬，有多名警員將他押往遊艇停位方向，眾人並登上現場其中一艘遊艇進行搜證。警方在該遊艇會的搜證行動持續約一小時，期間曾登上兩艘遊艇搜證。

直至昨午約十二時十分，黎在多名警員押解下離開遊艇，他雙手被鎖上手銬，身邊有兩名相信是律師的人士陪同。警方其後押解黎上岸並登上一輛七人車，期間有人高聲指斥黎是「世紀大漢奸」，該車輛未幾駛離該遊艇會，返回旺角警署。直至下午三時，押解黎智英的車輛一度駛到西九龍警察總部，其後多次往返旺角警署，至今晨獲准保釋，須交出旅遊證件。

黎智英在西貢的遊艇過往曾被揭多次用作密會外國人，早在二○一四年違法佔領行動爆發前，黎曾於遊艇上密會美國國防部前副部長保羅•沃夫維茲（Paul Wolfowitz）五小時；而自○八年起，黎最少兩次邀約民主黨高層到遊艇聚會，每一次均由李柱銘擔當「中間人」負責「拉線」，當時亦曾被指試圖左右民主派的選舉布局。

另外，警方在案中除通緝身處美國的黎智英左右手Mark Simon外，並通緝另外兩名身處海外的涉案男子，包括之前已被傳出遭通緝的「香港民主委員會」總監朱牧民。消息指，佔中三子之一朱耀明之子朱牧民與前日被捕的「我要攬炒」成員李宇軒有關連。另警方亦通緝現年廿六歲的劉祖迪，他亦為「我要攬炒」成員，在一個論壇使用網名「攬抄巴」發言，早於今年一月已到英國，消息指，他現時在英國與羅冠聰及鄭文傑有合作關係。

警方於前日採取行動，拘捕九男一女，年齡介乎廿三至七十二歲，被捕人士包括黎智英、其兩名兒子黎見恩及黎耀恩、壹傳媒行政總裁張劍虹、營運總裁兼財務總裁周達權、行政總監黃偉強及壹傳媒動畫公司總經理吳達光；另包括身兼「我要攬炒」成員周庭、李宇軒及李宗澤。

消息指，黎智英等人涉嫌利用外國戶口，以財政資助一個名為「我要攬炒」組織，而該組織則涉嫌積極要求外國及國際組織制裁及封鎖香港，涉嫌干犯勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪；黎智英等傳媒高層涉串謀欺詐，以欺詐手段用低價騙取使用廠房的權利。警方前日到將軍澳壹傳媒大樓搜查，歷時近五小時，檢約二十五箱證物。

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