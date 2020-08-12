國泰航空中期業績大幅虧損98.65億元　不派息

因管理不善而在全球最佳航空公司排名榜跌出三甲的國泰航空公布截至6月底止中期業績，大幅虧損98.65億港元，每股虧損250.8仙，不派息。

其中國泰航空及國泰港龍航空錄得除稅後虧損73.61億元，應佔附屬及聯屬公司虧損為25.04億元，期內燃油對沖虧損大增至15.99億元。今年上半年的客運收益減少72.2%，至103.96億元，以收入乘客千米計算的可載客量減少72.6%。

新冠病毒疫情令世界各地實施廣泛的旅遊限制、邊境管制及檢疫安排，導致客運需求驟降，使收益減少。本年首6個月客運量合共440萬人次，按年同期減少76%；運載率亦大幅下降，降至67.3%，4、5月份平均每日運載僅500位乘客左右。

集團旗下廉航香港快運(HK Express)於上半年錄得嚴重虧損。該公司於3月中因應新型冠狀病毒疫情及相關的旅遊限制而暫停航班運作，近期只重開部分航班。

截至今年6月底止，國泰航空全球員工人數逾3.3萬名，較去年底逾3.42萬名員工，大幅減少1200人，其中香港員工數目減少600人。

業績報告指出，根據國際航空運輸協會發表的分析，新冠肺炎疫情危機將令2020年全球航空公司的客運收益下跌3710億美元，較2019年減少61%，並估計航空業的虧損淨額會高達840億美元。亞太區的航空公司將面對最大的虧損(290億美元)，客運需求將按年下跌54%。

業內大部分分析師均預料在頗長時間內復甦緩慢，而國際航空運輸協會則預計，國際客運需求最快要到2024年方可回復至危機前的水平。不僅如此，由於全球經濟衰退已迫在眉睫，加上地緣政治緊張局勢正在加劇，令貿易處於重大壓力之下，預計會對航空客運及貨運需求構成負面影響。這是國泰航空迄今所見對航空業最大的挑戰。國泰航空預期客運業務在頗長時間內不會有顯著的復甦。該集團會密切監察市場需求，視乎情況逐步重推客運航班。

國泰航空的管理團隊將於2020年第4季就國泰航空集團未來最合適的營運規模和模式，向董事局提出建議，以應付香港的航空旅遊需求並履行對股東的責任。考慮到現時的市場前景及成本架構與危機發生前已大不相同，該集團將無可避免要就原先為未來所計劃的可運載量進行優化。