火眼實驗室鋪設完畢　料本周內全部檢測儀器進場

港府計劃推行全民社區檢測新冠病毒，最快擬於下周展開，全民檢測計劃的負責機構之一是內地龍頭檢測機構華大基因，該公司已於西營盤中山紀念公園體育館裝設「火眼實驗室」，以應付可能數以百萬計的病毒檢測。華大基因香港「火眼實驗室」前線總指揮曹蘇傑透露，實驗室設備的鋪設已完畢，料全部檢測儀器本周內可進場。

目前體育館已布好電線、網線等基礎設施，只待各種裝置進場。曹蘇傑表示，實驗室物資由深圳發車，至16個氣膜實驗室建成，需時不足12個小時，5個氣膜實驗室已於周二（11日）完成設備的鋪設及調整。該實驗室每日可檢測10萬個單管測試，如採用「三混一」或「五混一」的混檢方式，相信檢測能力可提升至每天30萬至50萬個樣本。

採樣方式上，曹指內地廣泛使用口咽拭子及鼻咽拭子採樣，但須大量醫護人員協助，他推薦香港在全民檢測時使用口咽拭子採樣。他又稱，實驗室負責執行「篩查的任務」，檢測樣本呈陰性後會被銷毀，陽性則送交港府衞生署化驗機構確認。

另一間參與計劃的檢測公司「凱普」，其子公司「香港分子病理檢驗中心」主任黃利寶則指，公司目前每日可處理近2000個樣本，而新實驗室將於16日(周日)投入服務，屆時檢測量可提升至每日2.2萬個。他亦建議，採用混樣形式檢測，料可將每日檢測量提升至近9萬個樣本，認為最理想是將4個樣本混合檢驗，並以鼻咽或喉拭子採樣為佳，但此方法難以自行採樣，須由醫護人員進行，惟政府至今仍未與其公司商討如何部署。