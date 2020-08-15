教官涉呃學警25萬元脫罪　官斥證人瞞真相被告謊話連篇

警察學院一名警長在擔任一班由30名學警組成班別的副班主任時，被指多次威嚇學警，說可令他們不能畢業，而就算他們成功畢業，亦會動用警界人脈去為難他們，藉此榨取學警共25萬港元。涉案警長否認兩項欺騙手段取得財產、一項公職人員接受利益及一項公職人員行為失當罪後受審，今日(15日)在區院被裁定4罪均不成立。法官直指被告在錄影會面中謊話連篇，其供詞甚至於辯方於庭上的說法不符，故不接納被告所說的開脫理由。惟頂證被告的學警證詞不可靠，更有人向法庭隱瞞真相，法庭惟有裁定被告罪名不成立。

49歲被告歐智威，案發時為警長，於2012年12月至翌年6月期間，同時擔任2170期SS班的副班主任。

法官於裁決理由書中指，被告在錄影會面中多次說謊，例如被告將管理SS班財政的責任推卸給另一位班主任江利東，聲稱不是自己職責所在，惟SS班會計賬簿可發現被告的簽署。

至於6名SS班學警的證供，法官指他們對細節事項上，說法不一致，更指負責與被告交收班費的財政長沒有說出真相。根據控方說法，被告曾要求學警支付合共18萬港元作為「承接費」，以接受上一期學警留下的熨斗及吸塵機等物資，又稱要為他們製作紀念冊，藉此索取共6萬港元的費用。

法官稱兩筆款項費用不菲，必然會引來關注，惟班主任在查看額外支出紀錄時並無發現不妥，故法庭相信兩名財政長馬寶權和翁子材當時做「假數」，在財政紀錄上有隱瞞不尋常開支之嫌，並在法庭上沒有說出真相。故此，法庭難以依賴他們的證供。

法官又指，學警被要求付出合共6萬港元去製作紀念冊，屬「極不合理」的要求。惟審訊中完全沒有證供顯示有學警關心為何需支付高昂金額，令法庭難以判斷學警是否受騙。