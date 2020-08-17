前民間外交網絡發言人張崑陽　傳上周五已離港赴英

《港區國安法》實施一個多月，多名曾提倡香港獨立或民主自決的政治人物逃至海外，直至今日(17日)，再傳出前「民間外交網絡」發言人張崑陽已於上周五（14日）離開本港前往英國。

消息指，張崑陽於上周五晚上7時許抵達香港機場，搭乘飛機飛往英國。據張的社交網站Facebook專頁顯示，最近一次更新為昨晚(16日)9時許，他轉發朱凱廸的貼文；另於上周六(15日)晚上，他貼出支持泰國「抗爭運動」的貼文，估計他當時已抵達英國。

翻查資料，張於本月6日與另外23人包括羅冠聰、黃之鋒等收到警方傳票，控告他們今年6月4日「明知而參與一個未經批准集結」。去年11月的中環愛丁堡廣場集會，他聲稱希望美國通過《香港人權與民主法案》後，行政機關盡快制裁一眾賣港人士，他說正製作一份制裁名單，包括警方高層、親中立法會議員及損害香港自治的港府官員。

早前已有多名曾提倡香港獨立或民主自決的政治人物逃至海外，包括前香港眾志常委羅冠聰、「本土民主前線」前召集人黃台仰、「香港獨立聯盟」召集人陳家駒、英國駐港總領事館前職員鄭文傑，「學生動源」前成員劉康等，其中羅冠聰、鄭文傑及劉康三人身處英國。