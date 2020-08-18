政Whats噏：公務員參與反修例活動被捕　聶德權急補鑊

由舊年6月開始嘅反修例風波持續至今，曾多達逾40名公務員因涉嫌參與違法嘅示威遊行而被捕，令外界質疑公務員政治中立嘅問題。政府最近就急急腳「補鑊」，有消息指公務員事務局已致函各個政府部門主管，需留意試用期嘅公務員，其表現是否符合要求，例如言行方面，包括網站上嘅言論，會否令人產生負面印象。相關人士若參與非法公眾活動被捕以及遭到檢控，無論審訊結果如何都會即刻被解僱，強調局方對相關行為採取「零容忍」態度。

根據政府文件，截至本年2月底為止，因涉及參與反修例非法公眾活動被捕，接受調查或被起訴嘅公務員就有43人。其實政府過去就多次呼籲公務員要保持政治中立，但實際上「得把口」、冇乜嘢限制措施。直至今年7月，政府先開始「補鑊」，計劃為公務員引入宣誓或簽署聲明擁護《基本法》同埋效忠香港特區。公務員事務局局長聶德權當時話，宣誓或簽署文件將會係新入職公務員嘅入職要求之一，同時屬於現職公務員升職或轉職嘅條件。聶仲話如果現職公務員拒絕宣誓，佢都好想知點解，所以會先了解原因，並視乎個別情況跟進。

公務員事務局早幾日再度「補鑊」，致函各政府部門主管，話如果試用期嘅公務員因參與非法公眾活動被捕並遭檢控，無論審訊結果如何，都應該立即解僱，仲強調公務員喺試用期間嘅表現同操守係其中一項考評標準。

特首林鄭月娥今日(18日)都「幫口」，話政府對公務員要求非常高，唔單止係工作表現，個人行為同操守都相當重要，政府有「大條道理」唔再聘用相關公務員，但就強調唔係未審先判。政府當局仲話，《港區國安法》第六條列明，所有公職人員包括公務員都必須擁護《基本法》同埋效忠特區。又指政府作為僱主，針對仍在試用期嘅公務員，需觀察包括其言行在內嘅各方面表現是否符合要求。

但公務員就似乎接受唔到政府嘅講法喇。公務員工會聯合會總幹事梁籌庭話，對公務員事務局嘅新措施感到難以理解，表明工會冇可能欣然接受。梁又話政府喺在公務員未定罪嘅情況下解僱員工，難以令人「心甘命抵」，反而質疑政府嘅做法會令年輕人唔敢加入政府。佢舉例話部分公務員唔支持凍薪，反問公務員不滿薪酬而上街集會，會唔會被視為「非法公眾活動」及「搞對抗」囉。